Sto rokov v jednom dome, sto rokov túžby po väčšom živote

Bratislava 12. septembra (OTS) - V najnovšej próze Storočie sú ľudia ako stupnice. Alebo rovno ako skladby. Niektoré hlučné a rázne, ďalšie clivé a ťahavé, iné kakofonické a iritujúce. V Storočí im autorka nedáva charakterové nálepky. To len súhrny opisov ich konania a nazerania na život, interakciu s druhými, ale aj vzťah k čisteniu spoločných priestorov domu či tichému týraniu rodinných príslušníkov z nich robí stupnice durové či molové.Niektorých hrdinov románu Storočie poznáme. Sú našimi sestrami, tetami, babkami, otcami alebo manželmi. Odkiaľ ich pozná Vanda Rozenbergová, nevedno. Azda to bude tým, že sme si všetci v čomsi podobní, že archetypy sa vyskytujú v každých podobných Zdochliaroch, aj v tých, v ktorých žijeme my. A každá rodina má svoje temné zákutia plné plesní, ale aj tie celkom banálne, tie, čo napokon vytvoria život, nad ktorým blahosklonne pokývame v závere hlavami – veď nebol zlý.Na začiatku minulého storočia v obci Zdochliare Vilmos Singer postavil dom. Ubytoval v ňom rodičov Ušatých so synom Egonom, no ich životy zakrátko zmenila španielska chrípka. O sto rokov neskôr dom stále stojí a bez ohľadu na novú hrozbu, jeho obyvatelia nie sú a nikdy neboli nakazení radosťou zo života, láskou k blížnemu, ani zdravým rozumom. Okrem Denisa, Elenky a Bubeníka. A ešte Egona. Egon síce zomrel, no možno nie. Storočím sa tiahne pach pandémie, života, aj smrti pred ňou aj po nej. Zoznamujeme sa s Antonom Ušatým, s despotickým inžinierom Mrkvom a submisívnou inžinierkou Mrkvovou, s pevnou Agátou, s Elenkou, Bubeníkom a s jeho mamou, s pánom lekárnikom Singerom, neskôr Spevákom, aj s otcovým otcom, ktorý mal nad hrobom kvetmi ozdobenú motokáru. Séria bizarných rodinných a životných momentov sa v románe navzájom prepletá a vytvára obraz jednotlivca, rodiny, domu, spoločnosti, storočia...Napísanie diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Vanda Rozenbergová sa narodila roku 1971 v Bojniciach. Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako bibliografka v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka (2001, 2005, 2006). Knižne debutovala zbierkou poviedok(2011). Po nej nasledoval román(2012). Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli romány Slobodu bažantom (2015), Muž z jamy a deti z lásky (2017), Tri smrtky sa plavia (2018) a všetky tri boli v desiatke ceny Anasoft litera. V roku 2021 jej vyšla kniha Zjedol som Lautreca , ktorú aj sama ilustrovala. Do knižnej podoby prepísala rozprávky Websterovci a Websterovci 2 a 3