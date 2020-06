Stoltenberg: NATO sa pripravuje na možnú druhu vlnu koronavírusu

Berlín 6. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia uskutočňuje konkrétne plánovanie, aby sa pripravila na možnú druhu vlnu koronavírusovej pandémie. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pre najbližšie vydanie nemeckého týždenníka Welt am Sonntag. Cieľom je podľa neho koordinovaný postup v boji proti novému koronavírusu, informovala v predstihu agentúra DPA.



"Musíme naše plánovania zosúladiť tak, aby bolo členom NATO a partnerským krajinám, ktoré sú s Alianciou úzko spojené, možné pri boji proti koronavírusu pomôcť ešte lepšie a rýchlejšie," zdôraznil Stoltenberg.



Plány by podľa jeho slov mali byť hotové už onedlho a predložia ich ministrom obrany členských štátov na prerokovanie na ich virtuálnom zasadnutí v polovici júna. Tieto plány zahŕňajú opatrenia ako napríklad poskytnutie dostatočných transportných kapacít pre zdravotnícky materiál a vytvorenie zásobovacích skladov, ktoré umožnia rýchly prístup k lekárskemu vybaveniu.