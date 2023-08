Strany kandidátky č. 7 predstavili priority v sociálnej oblasti

Bratislava 28. augusta (TASR) - Podpora bývania s regulovaným nájomným pre mladé rodiny, podpora rodiny a ochrana detí, poukazy na sociálne služby podľa stupňa odkázanosti, transparentný a predvídateľný dôchodok z prvého piliera, vyššia flexibilita výberu nasporených prostriedkov z druhého piliera, reverzné hypotéky pre seniorov, zvýšenie atraktivity práce pre nezamestnaných aj pre zamestnávateľov, posilnením súbehu dávok a mzdy sú hlavnými prioritami strán spoločnej kandidátky číslo 7 (Sedmička), na ktorej je Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia a Demokratická strana.



Ako TASR ďalej informoval kandidát na poslanca do Národnej rady (NR) SR Pavel Macko, spoločná kandidátka chce okrem modernizácie a digitalizácie celého systému sociálnej pomoci zaviesť aj niekoľko noviniek, ako napríklad systémový príspevok na bývanie, zvýšenie peňazí pre samosprávy na výstavbu nájomných bytov, každoročne aktualizovaný "dôchodkový plán" pre sporiteľov a ďalšie opatrenia. Veľký dôraz sa kladie na podporu mladých rodín s deťmi.



Kandidátka na poslankyňu do NR SR Natália Blahová zdôraznila, že legislatíva pre reverzné hypotéky nie je žiadnou hrozbou pre dôchodcov, ale, naopak, im garantuje vyššiu životnú úroveň až do dožitia. "Robert Fico (Smer-SD) sa opäť prejavil ako úplný amatér a len nezmyselne straší ľudí. Tento model je už dávno odskúšaný vo svete. Nikto nepríde o svoje obydlie, naopak, tí čo uzavrú reverznú hypotéku, budú mať garantované dožitie vo svojej nehnuteľnosti a súčasne budú poberať platby, ktoré im umožnia výrazne vyššiu kvalitu života," dodala Blahová.



V rámci otázok a odpovedí lídri spoločnej kandidátky zaujali aj jasný postoj k špekuláciám o budúcej vládnej koalícii, keď by Fico podľa Andreja Danka (SNS) prenechal premiérske kreslo Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD). Sedmička toto celé vníma ako pokus extrémistickej opozície a Smeru oklamať voličov a snahu za každú cenu sa dostať k moci s cieľom vyhnúť sa zodpovednosti za stav krajiny.



"Všetko sú to len hry na zastretie skutočných úmyslov, ktorými sú zabrániť dokončeniu vyšetrovania nezákonností, revanš voči poctivým policajtom a úradníkom a nastolenie nejakej formy autoritárskej vlády. Nás tieto ich dohovory nezaujímajú. Našou povinnosťou je ponúknuť jasnú alternatívu pre demokratický a fungujúci právny štát, ktorý bude pevnou súčasťou EÚ a NATO aj po voľbách," zdôraznil Macko.



Líder kandidátky Zsolt Simon odmietol Ficove špekulácie týkajúce sa zásahu NAKA v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). "To, čo dnes vidíme, je výsledok 12-ročného pôsobenia vlád Roberta Fica za účasti Petra Pellegriniho a Andreja Danka. Najviac slovenskému vidieku poškodila kauza Dobytkár, v rámci ktorej si ľudia Andreja Danka a bödörovci Roberta Fica doslova sprivatizovali PPA a ožobračovali sedliakov," dodal Simon.