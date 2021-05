Strata biodiverzity sa odráža aj na vtáctve,ohrozená je sova plamienka

Bratislava 22. mája (TASR) - Strata biodiverzity sa prejavuje aj na vtáctve. Niektoré druhy sa zo Slovenska úplne vytratili, niektoré sa darí chrániť vďaka snahe odborníkov. Na zozname druhov, ktorých populácia na Slovensku za posledné desaťročia rapídne klesla, je aj sova plamienka driemavá. Uviedol to Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, ktorý pripadá na 22. mája.



Plamienka driemavá, ktorej tvár pripomína srdce, patrí v súčasnosti medzi najvzácnejšie a najviac ohrozené sovy, aké v SR hniezdia. Vďaka práci odborníkov sa podarilo vytvoriť podmienky pre hniezdenie plamienky aj tam, kde bola dlho nezvestná, približuje Veselovský.



"Sova, plamienka driemavá, je na Slovensku jedným zo symbolov, ako rýchlo a zároveň nenápadne dokáže miznúť druh z voľnej prírody. V nížinných oblastiach kedysi hniezdila takmer v každej obci. Dnes spočítame páry na prstoch jednej ruky," povedal Kristián Bacsa z RPS. V roku 2020 evidovali hniezdenie piatich párov. Tie spolu vyviedli 55 mláďat. Bacsa to označil za slovenský rekord plamienok za posledné roky. "Štyri páry dohľadali členovia Ochrany dravcov na Slovensku a Štátnej ochrany prírody SR na juhozápade krajiny, jedno hniezdenie bolo zistené v okrese Partizánske. Tento rok sme zatiaľ potvrdili hniezdenie plamienok na dvoch lokalitách, pričom v búdkach sme našli spolu päť mláďat," povedal Bacsa.



Veselovský vysvetľuje, že za úbytkom plamienok stojí viacero faktorov. Tieto sovy využívajú na hniezda rôzne dutiny v podkroviach hospodárskych budov. Tie sa ale pri rekonštrukcii často uzatvoria, čím priestor zanikne. "Ďalšie nebezpečenstvo predstavujú jedy, keď plamienka skonzumuje myš alebo potkana, otráveného prípravkom proti hlodavcom. Objavili sa aj prípady plamienok prilepených na lepovej pasci na hlodavce," podotýka ornitológ. Pokračuje, že množstvo z nich uhynie na cestách.



Medzi hlavnú potravu plamienok patrí hraboš poľný. Je to hlodavec, ktorý poľnohospodárom spôsobuje značné škody na poľnohospodárskych plodinách. "Plamienka tak patrí k tým druhom dravcov a sov, ktoré pomáhajú poľnohospodárom chrániť úrodu," hovorí Veselovský.