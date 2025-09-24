< sekcia Import
Stred týždňa bude zamračený, na juhozápade rátajte aj s dažďom
Teploty sa budú pohybovať medzi 15 až 20 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. septembra (TASR) - Oblačno až zamračené, na juhozápade občasný dážď. Teploty 15 až 20 stupňov C.
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 14 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 14 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov Celzia.
zdroj: meteo.sk