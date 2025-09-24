Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stred týždňa bude zamračený, na juhozápade rátajte aj s dažďom

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Teploty sa budú pohybovať medzi 15 až 20 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Oblačno až zamračené, na juhozápade občasný dážď. Teploty 15 až 20 stupňov C.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 14 až 11 a najvyššie denné 17 až 20 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 8 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 13 až 9 a najvyššie denné 15 až 19 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná 11 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná 8 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
.

