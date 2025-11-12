< sekcia Import
Streda bude zamračená, dajte si pozor na hmlu
Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Teploty 7 až 12 stupňov C.
Bratislava 12. novembra (TASR) - Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Oblačno až zamračené, miestami hmla. Teploty 7 až 12 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 0 stupňov Celzia.
Ozón: Osem percent pod úrovňou dlhodobého priemeru (264 DJ).
Zdroj: meteo.sk
SHMÚ: S hmlou treba v stredu ráno rátať na celom území SR
Na celom Slovensku sa môže v stredu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
SSC: Cesty sú zjazdné, vo viacerých lokalitách musia vodiči počítať s hmlou
Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Vodiči však vo viacerých lokalitách musia počítať s hmlou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Poprad, Levoča, Spišský Hrhov, Lovinobaňa a tunela Šibenik. Znížená dohľadnosť do 50 metrov je pre hmlu aj v Bratislave a Liptovských Matiášovciach.
