Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
Streda má byť zamračená, nezabudnite na dáždniky

Na snímke žena v daždivom a veternom počasí. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Teploty 19 až 24 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 19 až 24 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 21 až 24 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.




Zdroj: meteo.sk
.

