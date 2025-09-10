< sekcia Import
Streda má byť zamračená, nezabudnite na dáždniky
Teploty 19 až 24 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. septembra (TASR) - Zamračené, na mnohých miestach občasný dážď. Teploty 19 až 24 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 21 až 24 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 21 až 24 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 18 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 15 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 8 a najvyššia denná 12 stupňov C.
Zdroj: meteo.sk