Streda zmenu počasie priniesť nemá, bude oblačno

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Hmlisto a spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, najmä v noci.

Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, hmlisto a spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, najmä v noci. V noci ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach, najmä na juhu, dážď alebo mrholenie. Od stredných, na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách, sneženie. Výnimočne poľadovica.

Najnižšia nočná teplota 2 až -3, ojedinele, najmä v údoliach, okolo -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na západe miestami okolo 7 stupňov C.

Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 35, 50 km/h), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň C.

Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.





Zdroj: SHMÚ
.

