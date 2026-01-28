< sekcia Import
Streda zmenu počasie priniesť nemá, bude oblačno
Hmlisto a spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, najmä v noci.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, hmlisto a spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, najmä v noci. V noci ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach, najmä na juhu, dážď alebo mrholenie. Od stredných, na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách, sneženie. Výnimočne poľadovica.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, ojedinele, najmä v údoliach, okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 0 až 5, na západe miestami okolo 7 stupňov C.
Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 35, 50 km/h), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, ojedinele, najmä v údoliach, okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 0 až 5, na západe miestami okolo 7 stupňov C.
Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 35, 50 km/h), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 0 až -1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m -1 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ