Stredné Slovensko zasiahnu búrky, platí výstraha prvého stupňa

Bratislava 4. júla (TASR) - Stredné Slovensko v piatok zasiahnu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 11.00 h do 21.00 h.



Výstraha pred búrkami platí pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja. Rovnako pre okresy Rožňava, Poprad a Liptovský Mikuláš.



Meteorológovia tiež avizujú vietor, a to v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Výstraha prvého stupňa tam predbežne platí do 20.00 h.