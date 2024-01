Stredoškoláci sa môžu prihlásiť do súťaže BARSIV, víťaz pôjde do Indie

Bratislava 25. januára (TASR) - Stredoškoláci sa môžu prihlásiť do vedeckej súťaže BARSIV 2024. Najlepšie tímy postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením od vedcov a odborníkov na prežitie. Víťazov čaká letná mesačná vedecká výprava do Indie. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informuje na svojom webe.



Prihlásiť sa môžu trojčlenné tímy stredoškolákov. Ich úlohou je v prvom kole vypracovať viaceré teoretické a praktické úlohy, ktoré majú preveriť ich usilovnosť, vynaliezavosť, názory a reakcie na neriešiteľné úlohy. Termín odovzdania je do 14. apríla.



Práce vyhodnotí odborná porota a do finále vyberie päť najlepších tímov. "Na sústredení na Smolenickom zámku preveríme odolnosť finalistov a ich schopnosť riešiť praktické úlohy. Zistíme tiež, ako vedia sami seba organizovať, spolupracovať a férovo súťažiť a pomáhať konkurencii," doplnil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV s tým, že sústredenie sa má uskutočniť v máji.



Zo sústredenia vzíde víťazný tím, ktorému bude v spolupráci s indickými vedcami komplexne hradená vedecká výprava. Víťazi budú mať možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia lesy, budú stopovať šelmy, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane, pomôžu medzinárodným vedeckým tímom a zúčastnia sa vykopávok fosílií vo vrstvách s dinosaurami.