Stredoslovenské múzeum pokračuje v rybárskom aj múzejnom krúžku pre ZŠ
Autor TASR
Banská Bystrica 5. októbra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici prináša aj v tomto školskom roku viacero voľnočasových aktivít pre deti. Pokračuje v úspešnom rybárskom krúžku, ktorý sa každý rok teší veľkému záujmu, a pre žiakov základných škôl (ZŠ) spúšťa aj druhý ročník múzejného krúžku. Ten ponúka príležitosť naučiť sa viac o histórii, kultúre, ale aj o prírodných vedách prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„Múzejný krúžok je určený pre všetky deti, ktoré rady objavujú a lákajú ich nové výzvy v spoločenskovedných i prírodných témach. Práve pri tomto krúžku sa malým návštevníkom otvoria dvere aj do zákutí múzea, kde sa za normálnych okolností nedá pozrieť. Na deti čaká program z rôznych odborov, ktorým sa v múzeu venujú odborní pracovníci. Samy si však vyberú tému, ktorej sa budú počas krúžku venovať, a my im v jej objavovaní budeme pomáhať,“ priblížila Anna Nociarová zo SSM.
Múzejný krúžok je určený pre žiakov od 11 do 15 rokov. Vyvrcholením bude žiacka konferencia, kde deti odprezentujú získané poznatky.
V októbri v Tihányiovskom kaštieli štartuje už svoju štvrtú sezónu aj rybársky krúžok.
„V spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Banská Bystrica opäť nadväzujeme na mimoriadne úspešný rybársky krúžok. V príjemnom a inšpiratívnom prostredí Tihányiovského kaštieľa objavia deti pod vedením skúsených rybárov a odborných pracovníkov múzea nové zaujímavé hobby. Krúžok prebieha dvakrát do mesiaca od októbra do júna. Určený je pre deti od tretieho ročníka ZŠ. Počas jesene a jari budú deti s lektormi navštevovať aj krásne miesta v prírode vyhľadávané rybármi,“ konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.
