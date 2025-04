Stretnutie generácií na Kališti bude tento rok dvojdňové

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) - Tohtoročné Stretnutie generácií, ktoré sa každý rok koná vo vypálenej obci Kalište pri Banskej Bystrici, bude dvojdňové. Múzeum SNP chce podujatie priblížiť najmä mladej generácii, prvý deň by preto patril najmä školským skupinám. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa múzea Dalibor Lesník.



Múzeum SNP sa dlhodobo snaží spomienku na tragické udalosti na Kališti priblížiť mladým ľuďom. Podujatie s názvom Stretnutie generácií preto v roku 2024 najskôr presunulo z augusta, keď sa konajú aj oslavy SNP, na začiatok leta. „V júni, keď už je záver školského roka, vieme dostať na toto podujatie rôzne školské skupiny,“ vysvetlil riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.



Horskú obec Kalište vypálili nemecké represívne zložky 18. marca 1945, tento rok si tak pripomíname 80. výročie tragickej udalosti. Múzeum SNP sa preto rozhodlo zorganizovať tradičné Stretnutie generácií v júni ako dvojdňové podujatie. Prvý deň bude patriť najmä školám, múzeum pracuje aj s myšlienkou, že by žiaci v prírode na Kališti mohli prenocovať.



„Pripravíme zaujímavý program, ktorý bude spojený s preživšími, klubmi vojenskej histórie, kultúrou a komentovanými prehliadkami, ktorými sa snažíme mladej generácii priblížiť históriu druhej svetovej vojny. Práve v tomto roku Stretnutie generácií naberie správne kontúry podľa svojho názvu. Ide nám o to, aby sa v tie konkrétne dni na tomto mieste tragédie stretol starý otec, otec, syn a vnuk,“ priblížil Lesník s tým, že na podujatie budú pozvaní pamätníci z druhej svetovej vojny i potomkovia Kališťanov, ktorí po skončení vojny našli nový domov v Banskej Bystrici v časti Nové Kalište.



Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania (SNP) jedným z centier tzv. Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili a prepadli 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách, vypálili 42 domov a priamo na mieste zavraždili 14 obyvateľov. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.



Zo 42 domov na Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín, dva zrekonštruované domy s kaplnkou a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.