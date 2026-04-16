Strhujúca psychologická dráma o sláve, manipulácii a cene úspechu
Román z pera bestsellerového írskeho autora Johna Boyna.
Bratislava 16. apríla (OTS) - Staré príslovie hovorí, že byť prehnane ctižiadostivý je ako stavať rebrík do neba. Výsledkom môže byť dlhý a bolestivý pád. Román z pera bestsellerového írskeho autora Johna Boyna Rebrík do neba, ktorý vydáva Vydavateľstvo SLOVART v edícii MM, je temnou psychologickou drámou o mužovi ochotnom pre svoju spisovateľskú kariéru obetovať všetko – a všetkých.
„Keď som čítala ďalšie tvoje diela, pochopila som, prečo narazili na neúspech alebo odmietnutie – chýbala im autentickosť. A boli nudné, to je v umení najväčší zločin.“
Maurice Swift je začínajúci spisovateľ, ktorý baží po sláve. Má takmer všetko – šarm, príťažlivosť, ambície. Chýba mu len jedna maličkosť. Talent vymýšľať príbehy. Keď však v jednom berlínskom hoteli stretne slávneho spisovateľa Ericha Ackermanna, naskytne sa mu príležitosť naštartovať svoju literárnu kariéru. Ackerman mu totiž vyrozpráva svoj nesmierne zaujímavý, no zároveň veľmi temný životný príbeh. Otázka je, či nemal radšej mlčať.
Maurice je odpudivým no zároveň fascinujúcim protagonistom, na ktorého čitatelia len tak nezabudnú. Keď sa vďaka literárnemu spracovaniu osudu svojho spisovateľského kolegu preslávi, začne sa obzerať po novom zdroji „inšpirácie“. Nezáleží mu na tom, kde ho nájde, pokiaľ mu pomôže dostať sa na vrchol.
A hoci portrét muža, ktorý sa nezastaví pred ničím, je temný a znepokojivý, knihou prestupuje jemný Boynov humor, ktorým autor satirizuje vydavateľský svet, so všetkým čo k nemu patrí, vrátane udeľovania cien a literárnych podujatí.
Kniha Rebrík do neba vychádza vo výbornom preklade Otta Havrilu.
John Boyne (1971) je írsky spisovateľ. Preslávil sa knihou Chlapec v pásikavom pyžame, ktorá sa stala bestellerom New York Times, nakrútili podľa nej úspešný film, inscenovali divadelnú hru, balet i operu; na celom svete sa predalo vyše 11 miliónov výtlačkov. Úspešné boli aj jeho prózy Neviditeľné besy srdca, Putovanie k bránam múdrosti, Komnata ozvien, Všetky temné miesta, séria Živly, či kniha pre mladších čitateľov o transrodových tínedžeroch Môj brat sa volá Jessica (2019). Jeho romány vyšli 59 jazykoch. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli aj Boynove knihy pre deti: Noe na úteku, Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta, Zostaň, kde si, a potom odíď a Chlapec na vrchole hory.
Otto Havrila (1963) preložil vyše päťdesiat románov anglo‑americkej literatúry. Svoje prekladateľské skúsenosti zúročil napríklad pri dielach Salmana Rushdieho, Kurta Vonneguta, Meira Shaleva, Johna Irvinga či Jonathana Safrana Foera a iných. Za preklad románu Orhana Pamuka Morové noci dostal Cenu Jána Hollého a je aj nositeľom niekoľkých prémií Ceny Jána Hollého.
„Keď som čítala ďalšie tvoje diela, pochopila som, prečo narazili na neúspech alebo odmietnutie – chýbala im autentickosť. A boli nudné, to je v umení najväčší zločin.“
Maurice Swift je začínajúci spisovateľ, ktorý baží po sláve. Má takmer všetko – šarm, príťažlivosť, ambície. Chýba mu len jedna maličkosť. Talent vymýšľať príbehy. Keď však v jednom berlínskom hoteli stretne slávneho spisovateľa Ericha Ackermanna, naskytne sa mu príležitosť naštartovať svoju literárnu kariéru. Ackerman mu totiž vyrozpráva svoj nesmierne zaujímavý, no zároveň veľmi temný životný príbeh. Otázka je, či nemal radšej mlčať.
Maurice je odpudivým no zároveň fascinujúcim protagonistom, na ktorého čitatelia len tak nezabudnú. Keď sa vďaka literárnemu spracovaniu osudu svojho spisovateľského kolegu preslávi, začne sa obzerať po novom zdroji „inšpirácie“. Nezáleží mu na tom, kde ho nájde, pokiaľ mu pomôže dostať sa na vrchol.
A hoci portrét muža, ktorý sa nezastaví pred ničím, je temný a znepokojivý, knihou prestupuje jemný Boynov humor, ktorým autor satirizuje vydavateľský svet, so všetkým čo k nemu patrí, vrátane udeľovania cien a literárnych podujatí.
Kniha Rebrík do neba vychádza vo výbornom preklade Otta Havrilu.
O autorovi
John Boyne (1971) je írsky spisovateľ. Preslávil sa knihou Chlapec v pásikavom pyžame, ktorá sa stala bestellerom New York Times, nakrútili podľa nej úspešný film, inscenovali divadelnú hru, balet i operu; na celom svete sa predalo vyše 11 miliónov výtlačkov. Úspešné boli aj jeho prózy Neviditeľné besy srdca, Putovanie k bránam múdrosti, Komnata ozvien, Všetky temné miesta, séria Živly, či kniha pre mladších čitateľov o transrodových tínedžeroch Môj brat sa volá Jessica (2019). Jeho romány vyšli 59 jazykoch. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli aj Boynove knihy pre deti: Noe na úteku, Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta, Zostaň, kde si, a potom odíď a Chlapec na vrchole hory.
O prekladateľovi
Otto Havrila (1963) preložil vyše päťdesiat románov anglo‑americkej literatúry. Svoje prekladateľské skúsenosti zúročil napríklad pri dielach Salmana Rushdieho, Kurta Vonneguta, Meira Shaleva, Johna Irvinga či Jonathana Safrana Foera a iných. Za preklad románu Orhana Pamuka Morové noci dostal Cenu Jána Hollého a je aj nositeľom niekoľkých prémií Ceny Jána Hollého.