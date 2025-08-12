< sekcia Import
Strhujúci príbeh o politike, vojne a erotickej posadnutosti
Jadro románu Priepasť je vystavané na unikátnom archívnom materiáli – listoch, ktoré Asquith Venetii naozaj napísal.
Bratislava 12. augusta (OTS) - Londýn 1914. Znudená mladá aristokratka Venetia Stanleyová si kráti čas tajným ľúbostným románikom s britským premiérom Henrym Asquithom. Európa však stojí na prahu vojny a zdanlivo nevinná aféra poblázneného politika dostáva v tieni nastávajúceho konfliktu oveľa temnejšie kontúry.
Po bestselleroch ako Konkláve či Mníchov prichádza Robert Harris s románom Priepasť, v ktorom opäť dokazuje, že je majstrom historického a politického trileru. V príbehu premiéra a mladej aristokratky s bravúrou sebe vlastnou prepletá fakty s fikciou a odhaľuje tak zákulisie moci.
Keď z vládneho kabinetu začnú unikať tajné dokumenty, vstupuje do príbehu postava mladého seržanta Paula Deemera zo Scotland Yardu, ktorý čoskoro dospeje k šokujúcemu odhaleniu.
Kam až môže zájsť premiér, ak ho poháňa túžba po žene?
Jadro románu Priepasť je vystavané na unikátnom archívnom materiáli – listoch, ktoré Asquith Venetii naozaj napísal. Autentickú korešpondenciu doplnil autor vymyslenými listami milenky premiérovi a fiktívnou postavou mladého seržanta a vytvoril tak základ pre brilantný historický triler, v ktorom sa osobné prepletá s politickým, vášeň s mocou a ľudské slabosti s dôsledkami globálneho významu.
Knihu do slovenčiny preložil Patrik Roľko.
Robert Harris (1957) sa narodil v anglickom meste Nottingham. Na univerzite v Cambridgei vyštudoval anglický jazyk a literatúru a v tom istom čase bol redaktorom študentského časopisu Varsity. Po skončení štúdia pôsobil v BBC, neskôr začal pracovať ako redaktor v novinách The Observer, prispieval do The Sunday Times a The Daily Telegraph.
Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli jeho romány Vaterland (2020), Enigma (2002), Archangeľsk (2000), Duch (2009), podľa ktorého bol nakrútený film Muž v tieni, a historické romány Pompeje (2004), Impérium (2017), Impérium – Boj o Rím (2017), Impérium – Diktátor (2017) ako aj Index strachu (2012), Dôstojník a špión (2014), Konkláve (2017) a Mníchov (2018)
O autorovi
