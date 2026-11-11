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Stridžie dni: Novinka V. Šebovej zo sveta slovanskej mytológie
Stridžie dni práve vychádzajú vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia pod značkou CooBoo.
Autor OTS
Bratislava 11. novembra (OTS) - Po úspechu trilógie Piesne troch svetov, ktorá sa skladala z kníh Dcéra zimy, Syn podsvetia a Vlákna mágie, prichádza slovenská spisovateľka Vladimíra Šebová s ďalšou knihou, ktorá je inšpirovaná slovanskou mytológiou. Stridžie dni sú samostatným románom, odohrávajúcom sa v predvianočnom období, kedy sa dni krátia, strigy mocnejú a v hlavnej hrdinke drieme sila, ktorá môže všetko zvrátiť.
Stridžie dni práve vychádzajú vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia pod značkou CooBoo, kde vyšli aj tri spomínané knihy so slovanskou mytológiou. „Baví ma na nej, že je prepojená s prírodou, je pestrá a temná. A je nám známa - je plná tradícií, povier či stvorení, ktoré na Slovensku poznáme,“ hovorí Vladimíra Šebová a dodáva: „Tak, ako pri mojich predošlých knihách, som sa inšpirovala skutočnými tradíciami a zasadila ich do fantasy príbehu. Dej Stridžích dní je inšpirovaný rovnomenným predvianočným obdobím, kedy sa v minulosti vykonávali rôzne tradície. V mojej knihe sú strigy nepriateľom, ktorý každoročne ohrozuje dedinu. Hlavná hrdinka Lucia sa snaží ochrániť svojich najbližších pred strigami a musí sa rozhodnúť, ako veľmi je ochotná riskovať.“
Sedemnásťročná Lucia žije so starými rodičmi v dedinke Malá Tíšava. Nevie nič o svojom pôvode, ale tuší, že má magické schopnosti. Keď jej starký ochorie, musí ho zastúpiť a po prvýkrát sa vydať hlboko do zasnežených lesov, aby odovzdala obety pre zlé sily. Tie za to každú zimu chránia dedinu pred strigami. Cestou k idolu však odhalí nepríjemnú pravdu o obetách, ktoré dedinčania celé generácie prinášajú zlým silám. A keď navyše urazí bytosť ukrytú hlboko v lese, na dedinu sa zosype spŕška nešťastia. Bez dreva, bez ochrany a s blížiacim sa zimným slnovratom stojí dedina na pokraji záhuby. Lucia je presvedčená, že za všetko môže ona. Aby napravila svoju chybu, prijme ponuku záhadnej bytosti z lesa a vydá sa na cestu plnú zvláštnych úloh a nečakaných odhalení. Dni sa skracujú, z lesov sa vynárajú strigy a Lucia zisťuje, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Príbeh, ktorému verila celý život, je zrejme lož. A nádej na záchranu možno prichádza v podobe tvora, ktorého sa ľudia naučili báť.
„Hlavnou hrdinkou je sedemnásťročná Lucia, ktorá po prvýkrát musí odniesť do lesa obety zlým silám, čo sa však nepekne zvrtne. Aby odčinila svoje chyby, Lucia uzatvorí dohodu s démonom žijúcim v lesoch. Je tak postavená pred sériu skúšok, ktoré jej otvoria cestu nielen k pravde, ale aj k mágii, zodpovednosti či vlastnej identite,“ hovorí Vladimíra a dodáva, že kniha skrýva aj odkaz, ako bojovať proti poverám a predsudkom: „Je to príbeh o malej izolovanej dedine, ktorá sa snaží prežiť každú zimu. Dedinčania zo strachu uverili rôznym poverám a predsudkom, či si dokonca z komfortu nejaké sami vytvorili. No hlavne - podľa mňa sú Stridžie dni perfektnou knihou pre zimné obdobie. V príbehu je odhodlaná hrdinka, magické stvorenia, trocha romantiky a nejedno prekvapenie.“
Úspešná slovenská spisovateľka Vladimíra Šebová je presvedčená, že len jedna realita nikdy nie je dosť, a tak vytvára nové, či už vo svojich knihách plných fantasy svetov, alebo vo videohrách, do ktorých píše príbehy a scenáre. A živí sa tým! Nikdy neodmietne večer pri stolových hrách s kamošmi či oddych pri plejku. A nech už by ste kedykoľvek nazreli do jej pracovne, zaručene ju tam nájdete so šálkou dobrej kávy. Vlaďka žije na juhozápade Francúzska obklopená zelenými vinicami a sladkými makrónkami. Čo teda na jej knihy hovoria jej francúzski kamaráti? „Okrem inšpirácie mi vo Francúzsku pomáha hlavne moja spisovateľská skupina, ktorej som členom. Debatujeme o písaní a navzájom si dávame spätnú väzbu, čo je veľmi nápomocné,“ prezrádza Vladimíra Šebová.
Stridžie dni práve vychádzajú vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia pod značkou CooBoo, kde vyšli aj tri spomínané knihy so slovanskou mytológiou. „Baví ma na nej, že je prepojená s prírodou, je pestrá a temná. A je nám známa - je plná tradícií, povier či stvorení, ktoré na Slovensku poznáme,“ hovorí Vladimíra Šebová a dodáva: „Tak, ako pri mojich predošlých knihách, som sa inšpirovala skutočnými tradíciami a zasadila ich do fantasy príbehu. Dej Stridžích dní je inšpirovaný rovnomenným predvianočným obdobím, kedy sa v minulosti vykonávali rôzne tradície. V mojej knihe sú strigy nepriateľom, ktorý každoročne ohrozuje dedinu. Hlavná hrdinka Lucia sa snaží ochrániť svojich najbližších pred strigami a musí sa rozhodnúť, ako veľmi je ochotná riskovať.“
Sedemnásťročná Lucia žije so starými rodičmi v dedinke Malá Tíšava. Nevie nič o svojom pôvode, ale tuší, že má magické schopnosti. Keď jej starký ochorie, musí ho zastúpiť a po prvýkrát sa vydať hlboko do zasnežených lesov, aby odovzdala obety pre zlé sily. Tie za to každú zimu chránia dedinu pred strigami. Cestou k idolu však odhalí nepríjemnú pravdu o obetách, ktoré dedinčania celé generácie prinášajú zlým silám. A keď navyše urazí bytosť ukrytú hlboko v lese, na dedinu sa zosype spŕška nešťastia. Bez dreva, bez ochrany a s blížiacim sa zimným slnovratom stojí dedina na pokraji záhuby. Lucia je presvedčená, že za všetko môže ona. Aby napravila svoju chybu, prijme ponuku záhadnej bytosti z lesa a vydá sa na cestu plnú zvláštnych úloh a nečakaných odhalení. Dni sa skracujú, z lesov sa vynárajú strigy a Lucia zisťuje, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Príbeh, ktorému verila celý život, je zrejme lož. A nádej na záchranu možno prichádza v podobe tvora, ktorého sa ľudia naučili báť.
„Hlavnou hrdinkou je sedemnásťročná Lucia, ktorá po prvýkrát musí odniesť do lesa obety zlým silám, čo sa však nepekne zvrtne. Aby odčinila svoje chyby, Lucia uzatvorí dohodu s démonom žijúcim v lesoch. Je tak postavená pred sériu skúšok, ktoré jej otvoria cestu nielen k pravde, ale aj k mágii, zodpovednosti či vlastnej identite,“ hovorí Vladimíra a dodáva, že kniha skrýva aj odkaz, ako bojovať proti poverám a predsudkom: „Je to príbeh o malej izolovanej dedine, ktorá sa snaží prežiť každú zimu. Dedinčania zo strachu uverili rôznym poverám a predsudkom, či si dokonca z komfortu nejaké sami vytvorili. No hlavne - podľa mňa sú Stridžie dni perfektnou knihou pre zimné obdobie. V príbehu je odhodlaná hrdinka, magické stvorenia, trocha romantiky a nejedno prekvapenie.“
Úspešná slovenská spisovateľka Vladimíra Šebová je presvedčená, že len jedna realita nikdy nie je dosť, a tak vytvára nové, či už vo svojich knihách plných fantasy svetov, alebo vo videohrách, do ktorých píše príbehy a scenáre. A živí sa tým! Nikdy neodmietne večer pri stolových hrách s kamošmi či oddych pri plejku. A nech už by ste kedykoľvek nazreli do jej pracovne, zaručene ju tam nájdete so šálkou dobrej kávy. Vlaďka žije na juhozápade Francúzska obklopená zelenými vinicami a sladkými makrónkami. Čo teda na jej knihy hovoria jej francúzski kamaráti? „Okrem inšpirácie mi vo Francúzsku pomáha hlavne moja spisovateľská skupina, ktorej som členom. Debatujeme o písaní a navzájom si dávame spätnú väzbu, čo je veľmi nápomocné,“ prezrádza Vladimíra Šebová.