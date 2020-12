Stromy v mestách i obciach zdobia oddychujúce myšiarky ušaté

Bratislava 25. decembra (TASR) – Stromy v mestách a obciach na Slovensku zdobia stovky oddychujúcich myšiarok ušatých. Obdivovať takúto ozdobu môžu ľudia priamo na stromoch vo svojich záhradách, prípadne v parkoch, na cintorínoch, v okolí škôl či kostolov alebo na iných miestach, kde sa im zapáči. Od jesene do jari sa totiž takto zhromažďujú a spoločne oddychujú. Ľudia by však mali byť opatrní, pretože ak sa v stromom veľmi priblížia, sovy odletia.



"Mnoho ľudí netuší, že v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí môžu zimovať na jednom mieste aj desiatky myšiarok ušatých. Druhový názov dostali podľa odstávajúcich pierok na hlave, ktoré pripomínajú ušká. Na našom území sa vyskytujú celoročne, no iba počas zimy sú zoskupené do kŕdľov," približuje Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku. Za slnečného počasia sa môžu vyhrievať na listnatých stromoch, ako sú vŕby alebo brezy.



Zimovisko sa dá spoznať pomerne jednoducho, prítomnosť sov prezradí najmä biely trus a vývržky, teda tmavý šúľok tvorený z nestrávených zvyškov koristi pod stromami. Počet myšiarok na zimovisku i miesto zimovania sa môže každoročne meniť. Údaje ochrancovia dravcov každý rok aktualizujú aj za pomoci verejnosti a výnimkou nie je ani tento rok.



"Prichádzajú nám zaujímavé údaje z rôznych kútov Slovenska. Napríklad z Trebišova máme hlásené zimovisko s viac než 60 myšiarkami. Stále však čakáme na informácie z niektorých lokalít, kde zatiaľ chýbajú," hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.



Ochrancovia však upozorňujú na dodržiavanie všetkých pravidiel. Vždy je potrebné sovy pozorovať z dostatočnej vzdialenosti, najlepšie ďalekohľadom, aby sme ich nevyrušovali. Ak sú nepokojné, je dobré sa radšej ešte vzdialiť. Ich vyrušením by sme im mohli totiž ublížiť, keďže strácajú energiu, ktorú potrebujú na získanie potravy. Aby sovy či iné vtáctvo a zver nevystavili zbytočnému stresu a stratám potrebných energetických zásob, odborníci upozorňujú, aby ľudia nepoužívali pyrotechniku a aby mali svojich psov na vôdzke alebo pod dozorom.



Výskyt myšiarok môžu obyvatelia nahlasovať prostredníctvom e-mailovej adresy mysiarky@dravce.sk, prípadne správou na sociálnej sieti. Mapa zimovísk a bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.dravce.sk/mysiarky.



Najväčšie zimovisko na svete sa nachádza v srbskom meste Kikinda. Ornitológovia tam v decembri 2009 počas jedného dňa zaznamenali na stromoch v centre mesta 734 sov.