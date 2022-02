Bratislava/Pezinok 23. februára (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje proces v kauze prípravy vraždy exstarostu Marianky Dušana Statelova. Hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková priblížila, že má byť v stredu vypočutých päť svedkov.



V kauze sa začalo pojednávať na začiatku februára na banskobystrickom pracovisku ŠTS. Proces bol od 23. februára presunutý do Pezinka. Obžalobe čelí trojica Kamil B., Roman B. a Milan D. Na príprave vraždy sa mali podieľať od konca roka 2020 do začiatku roka 2021.



Obžaloba sa týka obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy spáchaného formou spolupáchateľstva, zločinu útoku na verejného činiteľa a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Kamil B. si spolu s Romanom B. mali objednať na likvidáciu exstarostu dvoch mužov za odmenu niekoľko desiatok tisíc eur. Obhajoba považuje obžalobu za nedôvodnú. Všetci traja obžalovaní vinu popierajú.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) mala byť motívom obžalovaných snaha, aby poškodený starosta v rámci svojich právomocí rozhodoval podľa ich predstavy v kolaudačných rozhodnutiach.