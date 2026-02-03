< sekcia Import
Študenti SOŠ automobilovej sa predstavia budúcim prvákom v dielňach
Návštevníci uvidia zásah hasičov pri dopravnej nehode s demonštráciou vystrihovania a uvoľňovania osoby z vozidla.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Séria dní otvorených dverí na stredných školách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pokračuje v stredu (4. 2.) na Strednej odbornej škole (SOŠ) automobilovej vo Vlkanovej. Pôjde už o štvrtý deň otvorených dverí a budúcim prvákom, ich rodičom i širokej verejnosti o 16.00 h študenti predstavia svoje znalosti a zručnosti priamo v moderných dielňach. TASR o tom v utorok informovala odborná referentka pre komunikáciu Úradu BBSK Vanesa Čierna.
„Návštevníci nezavítajú do hlavnej budovy školy, ale do nedávno zmodernizovaných dielní vo Vlkanovej, ktoré slúžia na praktickú výučbu viacerých odborov vrátane elektromobility, puškára či autotronika. Práve prepojenie moderných technológií, praxe a spolupráce so zamestnávateľmi z regiónu patrí k hlavným pilierom školy. Na podujatí nebudú chýbať zamestnávatelia z regiónu, ktorí so školou dlhodobo spolupracujú a podieľajú sa na príprave budúcich odborníkov pre trh práce,“ priblížila Čierna.
Program ponúkne atraktívne ukážky pre verejnosť. Návštevníci uvidia zásah hasičov pri dopravnej nehode s demonštráciou vystrihovania a uvoľňovania osoby z vozidla, ako aj F1 Pit Stop, v rámci ktorého si študenti na čas vyskúšajú prezúvanie športového auta.
„Deň otvorených dverí vo Vlkanovej je nielen príležitosťou spoznať moderné vybavenie školy a ponuku odborov, ale i ukážkou toho, ako môže vyzerať kvalitné odborné vzdelávanie prepojené s praxou a regiónom. Našou úlohou nie je len vytvárať kvalitné a podnetné školské prostredie, ale tiež ukázať, že vychovávame mladých ľudí uplatniteľných priamo v regióne,“ zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.
BBSK v minulosti aj vďaka európskym zdrojom vytvoril z tejto školy moderné centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility. Investícia presahujúca 3,3 milióna eur priniesla materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a prax v rámci elektromobility či kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu okien, osvetlenia a nové vykurovanie.
