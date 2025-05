Študentom zubného lekárstva sa na dvoch fakultách aj inovuje kurikulum

Bratislava 24. mája (TASR) - Budúcim študentom zubného lekárstva na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa okrem skrátenia štúdia na päť rokov aj inovuje kurikulum. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Vladimír Hiadlovský.



„Napríklad na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach zavedú nové predmety, ktoré reflektujú trendy a pokrok v zubnom lekárstve, ako sú digitalizácia, personalizácia, umelá inteligencia, simulácie, 3D tlač a CAD/CAM technológie,“ priblížil Hiadlovský. Zavedenie týchto predmetov podľa neho umožní absolventom naplno využiť možnosti súčasnej medicíny v prospech pacientov.



Zároveň podotkol, že skrátenie štúdia zubného lekárstva neznamená zníženie nárokov, ale efektívnejšiu organizáciu výučby tak, aby boli absolventi čo najlepšie pripravení pre prax. „Pre Slovensko to bude znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov, zastavenie odlivu študentov do okolitých krajín a zvýšenie počtu zubných lekárov na trhu práce,“ skonštatoval.



Zmena dĺžky štúdia podľa jeho slov súvisí s potrebou zosúladiť študijné programy a systém vzdelávania zubných lekárov v jednotlivých krajinách EÚ. Dodal, že lekárske fakulty pristupujú k transformácii zodpovedne a v súlade s ich systémami vnútorného zabezpečovania kvality.



Štúdium zubného lekárstva sa na martinskej Jesseniovej lekárskej fakulte UK a Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach skráti zo šiestich na päť rokov. Upravený študijný program bude zavedený od akademického roka 2025/2026. Podobné úpravy čakajú v budúcnosti aj Lekársku fakultu UK v Bratislave a Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.