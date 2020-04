Štúdia: Atlantický oceán absorbuje menej CO2, ako sa predpokladalo

Londýn 3. apríla (TASR) - Atlantický oceán je podľa novej štúdie schopný absorbovať menej oxidu uhličitého, ako sme si doteraz mysleli. To podľa vedcov znamená, že budeme musieť upraviť klimatické modely. Správu priniesol v piatok britský denník The Guardian.



Štúdia publikovaná v Multidisciplinárnom časopise mikrobiálnej ekológie uvádza, že vzorky planktónu zo severného Atlantického oceánu boli o poznanie menšie, ako sa predpokladalo, čo znamená, že sú schopné absorbovať menej oxidu uhličitého.



Podľa vedcov tento objav znamená, že doterajšie klimatické modely boli príliš optimistické a klimatológovia ich budú musieť upraviť.



Autori však zatiaľ nevedia povedať, o koľko.



"Určite to ovplyvní modely prúdenia oxidu uhličitého. Bude si to vyžadovať viac ako len malý posun v modeloch," konštatoval mikrobiológ Steve Giovannoni z Oregonskej štátnej univerzity.



Vedci označujú jarný rozmach fytoplanktónu v severnom Atlantiku za dôležitý mechanizmus absorpcie oxidu uhličitého na Zemi. Čím je planktón väčší, tým väčšia je aj šanca, že sa ponorí hlboko do oceánu, kde môže oxid uhličitý uviaznuť na viac ako tisíc rokov.



Doterajšie klimatické modely podľa autorov štúdie v čase pred jarným rozmachom počítali s dominanciou väčšieho typu planktónu. Štúdia však dokázali, že početnejšie sú menšie druhy, ako napríklad sinice, ktoré nie sú schopné ponoriť sa hlboko do oceánu alebo sa potápajú iba pomaly.



Mikrobiológovia teraz musia posúdiť, či zistenia zo severného Atlantiku platia pre všetky svetové oceány.



"O oceánoch vieme stále iba veľmi málo. Naše nálezy to potvrdzujú," dodal Giovannoni.