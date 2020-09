Štúdia: Elektromagnetické žiarenie môže prispievať k úhynu hmyzu

Berlín 17. septembra (TASR) - Žiarenie mobilných telefónov a Wi-Fi môže prispievať k dramatickému poklesu populácií hmyzu na území Európy, vyplýva z nemecko-luxemburskej štúdie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Nemecký zväz ochrany prírody (NABU) v spolupráci s dvoma mimovládnymi organizáciami vypracoval analýzu 190 vedeckých štúdií.



Za "vedecky relevantné" z nich považovali 83 štúdií, z ktorých až 72 uvádza, že elektromagnetické žiarenie má negatívny vplyv na včely, osy a muchy - znižuje im schopnosť navigácie v dôsledku narušenia magnetického poľa či dokonca poškodzuje larvy alebo ich genetický materiál.



Popri postrekoch a úbytku prirodzeného životného prostredia môže byť elektromagnetické žiarenie ďalším faktorom, ktorý ohrozuje populácie hmyzu.



Elektromagnetické žiarenie mobilov a Wi-Fi údajne otvára vápnikové kanály v istých bunkách, čo vedie k ich nadmernému prijímaniu iónov vápnika. To môže v tele hmyzu spustiť biochemickú reťazovú reakciu, čím sa naruší jeho cirkadiánny rytmus a imunitný systém.



"Štúdia poukazuje na to, že keď skúmame príčiny dramatického úbytku hmyzu, musíme mať otvorené oči v každom smere," povedal Johannes Enssle, vedúci pobočky NABU v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.



"Táto téma je pre mnohých z nás nepríjemná, pretože zasahuje do našich denných návykov a tiež preto, že za mobilnými komunikačnými technológiami stoja silné ekonomické záujmy," dodal Enssle.



Podľa člena predstavenstva nemeckej organizácie pre ochranu spotrebiteľa Diagnose-Funk Petra Hensingera by sa v súvislosti s elektromagnetickým žiarením mal klásť dôraz tak na jeho vplyv na zvieratá, ako aj na ľudí, a to najmä so zavedením technológií 5G.



Tzv. 5G siete sú najnovšou, piatou generáciou technológií mobilnej komunikácie.