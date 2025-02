Štúdia: Múmie starovekých Egypťanov voňajú sladko, korenisto a drevito

Ľubľana/Londýn/Káhira 19. februára (TASR) – Múmie starovekých Egypťanov voňajú sladko, korenisto a drevito, uvádza nová štúdia. Vedci na skúmanie deviatich mumifikovaných tiel využili okrem elektronických zariadení aj služby "trénovaných ľudských čuchačov". TASR informuje na základe správy vedeckého časopisu Journal of the American Chemical Society a portálu Sky News.



Múmie patria spolu s pyramídami a hieroglyfmi k charakteristickým veciam, ktoré si ľudia spájajú so starovekým Egyptom. Správne vykonanie mumifikácie bolo pre starovekých Egypťanov kľúčové na zaistenie posmrtného života pre dušu, pretože neporušené telo zaisťovalo duši večný život.



Zaistenie neporušenosti tela však bolo iba jedným z dôležitých aspektov mumifikácie, nemenej dôležitým bola aj olfaktorická (čuchová) stránka procesu. Mnohí reštaurátori považujú pach múmií aj po 5000 rokoch za príjemný, pretože mumifikujúci použili živice a oleje z borovice, cédra či borievky.



Štúdiu vypracoval medzinárodný tím odborníkov zo Spojeného kráľovstva, Slovinska a Egypta. Výsledky 14. februára publikoval vedecký časopis The Journal of the American Chemical Society.



Autori štúdie elektronickými prístrojmi vykonali plynovú chromatografiu s hmotnostnou spektrometriou a olfaktometriou (GC-MS-O), mikrobiologickú analýzu a historický a reštaurátorský výskum a následne pachy hodnotila skupina ľudských "čuchačov". Zameriavali sa pri tom na aspekty ako je kvalita, intenzita a príjemnosť pachov.



"Pach mumifikovaných tiel celé roky vzbudzoval veľký záujem odbornej i širokej verejnosti, no až doteraz nikto nevykonal kombinovanú chemickú a zmyslovú vedeckú štúdiu. Táto prelomová štúdia nám skutočne pomáha lepšie plánovať rešturátorské práce a chápať starobylé balzamovacie materiály. Pridáva tiež ďalšiu vrstvu údajov na obohatenie zážitku z múmií vystavených v múzeách," uvádza hlavný autor štúdie Matija Strlič z Ľubľanskej univerzity v Slovinsku.



"Pre starovekých Egypťanov bola mumifikácia dôležitým pohrebným postupom, ktorý mal telo a dušu zachovať pre posmrtný život prostredníctvom prepracovaného rituálu balzamovania tela zosnulého rôznymi druhmi olejov, voskov a balzamov. Postup sa časom vyvíjal, identifikácia rôznych techník a materiálov použitých počas neho ponúka možnosť získať informácie o historickom období, mieste a socioekonomickom postavení mumifikovanej osoby," vysvetľuje spoluautor štúdie a riaditeľ Egyptského múzea v Káhire, profesor Ali Abdelhalim.



Z výsledkov štúdie vyplýva, že pach možno použiť na neinvazívnu analýzu tiel, vedci však zároveň chcú zistiť chemické zloženie látok uvoľňovaných múmiami, aby návštevníkom múzeí mohli ponúknuť bohatší a intenzívnejší zážitok z návštevy.