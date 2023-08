Štúdia odhalila chemickú kontamináciu na vesmírnej stanici

Londýn 9. augusta (TASR) - Koncentrácie potenciálne škodlivých chemických látok v prachu z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) prevyšujú koncentrácie zistené v prachu z podláh mnohých amerických a západoeurópskych domácností, ukázal nový výskum. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy tlačovej agentúry DPA.



V historicky prvej štúdii svojho druhu vedci analyzovali vzorky prachu zo vzduchových filtrov v ISS a porovnali ich s organickými kontaminantmi, ktoré sa nachádzajú v domoch na Zemi.



Výskumníci z Birminghamskej univerzity v Británii, ako aj z amerického Glennovho výskumného strediska, ktoré spadá pod Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), tvrdia, že ich zistenia by mohli byť smerodajné pri navrhovaní a konštrukcii budúcich vesmírnych lodí.



Kontaminanty nájdené vo vesmírnom prachu zahŕňali polybrómované difenylétery, hexabrómocyklododekán, nové brómované spomaľovače horenia, organofosfátové estery, polycyklické aromatické uhľovodíky, perfluóralkylové látky a polychlórované bifenyly.



Podľa výskumníkov je potenciálnym zdrojom mnohých zistených látok používanie predmetov, ktoré si astronauti priniesli na palubu na osobné použitie, ako sú fotoaparáty, prehrávače MP3, tablety, zdravotnícke pomôcky a oblečenie.



Vysoké úrovne žiarenia môžu urýchliť starnutie materiálov vrátane rozkladu plastových výrobkov na mikroplasty a nanoplasty, ktoré sa v prostredí mikrogravitácie dostávajú do vzduchu.



Podľa štúdie to môže spôsobiť, že koncentrácie a relatívne množstvo chemických kontaminantov v prachu z ISS sa výrazne líšia od koncentrácií a relatívneho množstva v prachu z vnútorného mikroprostredia na Zemi.



Vedci merali koncentrácie rôznych cieľových chemických látok v prachu zozbieranom z ISS.



V prostredí s mikrogravitáciou, aká je na vesmírnej stanici, sa častice vznášajú v závislosti od prúdenia vo ventilačnom systéme a nakoniec sa usadzujú na povrchoch a prívodoch vzduchu.



Zistenia uverejnili vo vedeckom časopise Environmental Science & Technology Letters.