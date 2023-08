Štúdia: Riziko demencie sa dá stanoviť podľa 11 kľúčových faktorov

Londýn 27. augusta (TASR) - Vedci identifikovali 11 rizikových faktorov demencie, podľa ktorých dokážu predpovedať, či sa u niekoho toto ochorenie rozvinie v nasledujúcich 14 rokoch. TASR informuje podľa denníka The Guardian.



Zo zoznamu doteraz známych rizikových faktorov demencie zaradili 11 najsilnejších - vek, vzdelanie, anamnéza cukrovky, depresie, mŕtvice, anamnéza demencie u rodičov, úroveň deprivácie, vysoký krvný tlak a cholesterol, osamelý životný štýl a mužské pohlavie.



Výskum Oxfordskej univerzity sa k nim dopracoval podľa údajov dvoch dlhodobých britských štúdií – Biobank a Whitehall II. Na základe štúdie Biobank (skúmala 220.762 ľudí s priemerným vekom 60 rokov) vytvorili vedci nástroj na hodnotenie rizika demencie, ktorý overovali na 2934 ľudí s priemerným vekom 57 rokov zo štúdie Whitehall II.



Okrem nástroja UK Biobank Demencia Risk Score (UKBDRS) s 11 rizikovými faktormi demencie výskumníci skúmali aj prítomnosť špecifického génu APOE (UKBDRS - APOE). Úspešnosť oboch nástrojov "výrazne prekonáva" iné hodnotenia rizík, ktoré sa používajú v súčasnosti. Okrem identifikácie ohrozených osôb môžu v predstihu stanoviť aj preventívne opatrenia. Zistenia boli publikované vo vedeckom časopise BMJ Mental Health.



Asi 40 percentám prípadov demencie by sa dalo predísť úpravou životného štýlu - prestať fajčiť, znížiť vysoký krvný tlak, schudnúť a znížiť príjem alkoholu.



"UKBDRS možno najlepšie použiť ako počiatočný skríningový nástroj na stratifikáciu ľudí do rizikových skupín. Tí, ktorí sú identifikovaní ako vysokorizikoví, by potom mohli mať prospech z časovo náročnejších následných hodnotení na podrobnejšiu charakteristiku," uviedol hlavný autor štúdie Raihaan Patel z Oxfordskej univerzity.



Odhaduje sa, že počet ľudí s demenciou na celom svete sa do roku 2050 takmer strojnásobí na 153 miliónov. To predstavuje rýchlo rastúcu hrozbu pre systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti.



Spoluautorka Sana Suri dodala: "Rizikové skóre nám hovorí len o našich možnostiach rozvoja demencie; nepredstavuje definitívny výsledok."