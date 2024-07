TOMUTO NEUVERÍTE: Hrochy dokážu lietať prekvapivo dlho

Londýn 9. júla (TASR) – Hrochy dokážu počas rýchleho pohybu zotrvať v letovej fáze, keď nemajú kontakt s povrchom, prekvapivo dlho, uvádza nedávna štúdia. TASR informuje na základe správy portálu Sky News.



Hrochy dosahujú hmotnosť jednej až 4,5 tony a po slonoch a nosorožcoch sú tretím najťažším suchozemským zvieraťom. Napriek tomu sa na rozdiel od slonov a nosorožcov pri rýchlom pohybe dokážu všetkými nohami odlepiť od zeme až na 0,3 sekundy, uvádza štúdia britskej veterinárnej školy Royal Veterinary College (RVC).



Výskumníci navyše odhalili, že hrochy sa takmer výlučne pohybujú klusom a nezáleží na tom, či sa pohybujú rýchlosťou kroku alebo rýchleho behu. Vedci to považujú za nezvyčajné, pretože štvornohé zvieratá zvyčajne využívajú širokú škálu rýchlosti pohybu – kroky, klus alebo trysk.



Výskumníci analyzovali videozáznamy dvojice hrochov z parku Flamingo Land Resort v grófstve Yorkshire a tiež na videá dostupné na internete, čo umožnilo rozšírenie výskumnej vzorky.



"Sme nadšení, že môžeme priniesť prvú štúdiu zameranú výhradne na skúmanie chôdze a behu hrochov. Príjemne nás prekvapil pohľad na hrochy, ktoré sa počas rýchleho pohybu dostali do vzduchu - bolo to skutočne pôsobivé," uviedol hlavný autor štúdie John Hutchinson. Ten pôsobí ako profesor evolučnej biomechaniky na RVC.



Dodal, že v minulosti bolo o pohybe hrochov známych iba veľmi málo informácií, pretože väčšinu času trávia vo vode a útočia na ľudí, ktorí sa priblížia. Podľa servera BBC Science Focus hrochy každoročne zabijú až 500 ľudí.



"Potenciálne nové informácie o pohybe hrochov uvedené v tejto štúdii môžu v budúcnosti pozitívne ovplyvniť ich celkový chov a návrh výbehov v zoologických záhradách," vyhlásil vedecký a ochranársky pracovník Kieran Holliday z parku Flamingo Land Resort.



Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) je od roku 2016 zaradený na Červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) ako ohrozený druh so stupňom ohrozenia "zraniteľný". Vo voľnej prírode v súčasnosti žije 115.000 až 300.000 divých hrochov, najmä v riekach a jazerách subsaharskej Afriky, píše Sky News.