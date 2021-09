Štúdia: U netopierov v Laose sa našli vírusy podobné SARS-CoV-2

Paríž 23. septembra (TASR) - Vedci objavili ďalšiu stopu vedúcu k možnému pôvodu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Zistili, že netopiere žijúce v jaskyniach v Laose sú nositeľmi podobného patogénu, ktorý podľa nich môže potenciálne priamo infikovať ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Odkedy sa v Číne koncom roka 2019 objavili prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, na svete mu podľahli už vyše štyri milióny ľudí. Niektorí odborníci tvrdia, že vírus bol prenesený na človeka zo zvierat, iní poukázali na možný únik patogénu z laboratória.



Bádatelia z francúzskeho Pasteurovho inštitútu a Národnej univerzity v Laose zistili, že vírusy geneticky blízke vírusu SARS-CoV-2 sa v prírode vyskytujú u netopierov žijúcich vo vápencových jaskyniach na severe Laosu, ktorý susedí s Čínou.



Vedci tvrdia, že spomedzi vírusov, ktoré identifikovali u stoviek netopierov v provincii Vientiane, sa tri z nich veľmi podobajú vírusu, ktorý spôsobuje covid, a to najmä v spôsobe preniknutia do ľudských buniek.



"Cieľom bolo pokúsiť zistiť pôvod tejto pandémie,“ uviedol pre AFP Marc Eloit, ktorý vedie laboratórium Pasteurovho inštitútu pre výskum patogénov.



Eloit, ktorého tím analyzoval zozbierané vzorky, zároveň podotkol, že medzi vírusmi u netopierov a SARS-CoV-2 stále existujú kľúčové rozdiely. Napriek tomu je predmetná štúdia podľa jeho slov "veľkým krokom vpred" pri zistení pôvodu pandémie a potvrdila teóriu, že koronavírus, ktorý sa rozšíril po celom svete, mohol mať pôvod v netopieroch.



Autori štúdie varovali, že ich zistenia naznačujú, že tieto nové vírusy "zrejme majú rovnaký potenciál infikovať ľudí ako pôvodné kmene SARS-CoV-2".



Medzinárodný tím odborníkov, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začiatkom roka vyslala do čínskeho mesta Wu-chan, kde sa objavili prvé prípady covidu, vo svojej prvej správe o pôvode tohto vírusu uviedol, že sa na ľudí pravdepodobne preniesol z netopierov cez iné zviera. Teóriu o úniku vírusu z čínskeho laboratória označili vedci za "veľmi nepravdepodobnú".