ŠTÚDIA: Zásah veľkého asteroidu jadrovou bombou môže zachrániť Zem

Washington 26. septembra (TASR) – Ľudstvo môže v budúcnosti na odvrátenie asteroidu ohrozujúceho život na planéte použiť jadrovú bombu, uvádzajú vedci, ktorí teóriu testovali v laboratóriu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Americkí vedci teóriu neoverovali ostreľovaním asteroidov s priemermi niekoľkých stoviek metrov jadrovými hlavicami – takýto experiment by bol príliš nákladný a porušil by Zmluvu o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru, vrátane Mesiaca a iných nebeských telies z roku 1967, skrátene nazývanú aj Kozmický dohovor. Pracovali na Zemi vo výrazne menšej mierke – na približne 12-milimetrové modely asteroidov použili údajne najväčší röntgen na svete umiestnený v Národných laboratóriách Sandia v meste Albuquerque v Novom Mexiku. Zariadenie dokáže vytvoriť najjasnejší záblesk röntgenového žiarenia na svete so silou 80 terawattov, uviedol pre AFP hlavný autor štúdie Nathan Moore z laboratórií Sandia.



Väčšina energie sa pri jadrovom výbuchu uvoľňuje vo forme röntgenového žiarenia. Vo vesmíre nie je vzduch, preto nemôže vzniknúť rázová vlna ani ohnivá guľa ako v atmosfére Zeme. Röntgenové lúče i tak dokážu zasadiť mocný úder.



Röntgenové žiarenie počas pokusu bez ťažkostí odparilo povrch modelov. Odparovanie materiálu podľa Moorea premenilo modely na raketový motor, ktoré sa rýchlosťou približne 250 kilometrov za hodinu pohybovali opačným smerom ako odparujúci sa materiál. Pokus ako prvý potvrdil predpoklady pôsobenia röntgenových lúčov na asteroid, dodal vedec.



Experiment predpokladal použitie jadrovej hlavice so silou jednej megatony (jedného milióna ton dynamitu). Najsilnejšia odpálená jadrová zbraň všetkých čias bola sovietska bomba Cár so silou 50 megaton.



Ak by jadrová bomba mala v budúcnosti odvrátiť asteroid, musela by vybuchnúť najviac niekoľko kilometrov od povrchu telesa a zároveň niekoľko miliónov kilometrov od Zeme, upozorňuje Moore.



Kľúčovým faktorom je čas – úspech misie zaručí iba odhalenie asteroidu v dostatočnom predstihu a dostatok času po zásahu na zmenu trajektórie. Najväčšie asteroidy sa však hľadajú najľahšie, preto tento spôsob obrany môže uspieť, uvádza Moore.



Zatiaľ najväčší test planetárnej obrany Zeme vykonal v roku 2022 americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Vedci vesmírnou loďou DART veľkosti chladničky vrazili do 160-metrového asteroidu Dimorphos a úspešne ho výrazne vychýlili z kurzu.



Vrážanie vesmírnymi loďami do obrovských asteroidov však nemusí stačiť. Impaktný kráter Chicxulub na Yucatánskom polostrove s priemerom 170 až 180 kilometrov vytvorilo pred približne 66 miliónmi rokov teleso s priemerom asi desať kilometrov. Podľa štúdie z roku 2009 dosahoval kráter tesne po dopade pred svojím zrútením hĺbku približne 30 kilometrov. Vedci predpokladajú, že náraz zdvihol vlny cunami vysoké až niekoľko kilometrov a vyvrhol do atmosféry množstvo materiálu, ktoré zatienilo Slnko. Asteroid prispel k masovému vymieraniu približne troch štvrtín všetkých druhov na Zemi vrátane dinosaurov.