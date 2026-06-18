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Štvrok má byť slnečný, ojedinele s prehánkmai
Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach lokálne 12 až 7 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v severnej polovici, na dolnom Spiši a na Horehroní väčšinou 22 až 27 stupňov C.
Prevažne slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach lokálne 12 až 7 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v severnej polovici, na dolnom Spiši a na Horehroní väčšinou 22 až 27 stupňov C.
Prevažne slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 22 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 22 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 8 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ