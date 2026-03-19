Štvrtok bude jasný až polooblačný
Ojedinele, najmä na východe, prehánky, od stredných polôh snehové.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Jasno až polooblačno. Cez deň miestami prechodne, najmä na severe a východe, veľká oblačnosť. V noci a ráno ojedinele hmla. Ojedinele, najmä na východe, prehánky, od stredných polôh snehové. Ochladenie.
Najnižšia nočná teplota 4 až -1, v údoliach miestami, najmä na severe, -1 až -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 11 až 16, v Žilinskom kraji, na východe a na Horehroní zväčša 6 až 11 stupňov C.
Severný až severovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 10 km/h), prechodne, najmä v noci a ráno, aj slabší vietor.
Vo výške 600 - 1000 m 7 až 3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 3 až -2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -8 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Zdroj: meteo.sk
Teplota v regiónoch:
Teplota na horách:
