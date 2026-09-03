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Štvrtok bude oblačný, s občasnými prehánkami
Ojedinele, cez deň na severe a východe miestami, prehánky alebo občasný dážď.
Autor TASR
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Bratislava 2. septembra (TASR) - Polooblačno až oblačno, neskôr ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, cez deň na severe a východe miestami, prehánky alebo občasný dážď.
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov C.
Prevažne slabý, cez deň na juhozápade a Honte západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Vo výške 600 - 1000 m 22 až 18 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 18 až 14 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov C.
Prevažne slabý, cez deň na juhozápade a Honte západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 22 až 18 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 18 až 14 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.