< sekcia Import
Štvrtok bude zamračený, v Tatrách môže snežiť
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. júla (TASR) - Malá, miestami, najmä na severe a východe, zväčšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov C.
Prevažne severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Ráno a k večeru slabší vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do dvoch a cez deň do päť, ojedinele, najmä pri búrkach, okolo 10 milimetrov.
Tlaková tendencia: Ustálený stav.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov C.
Prevažne severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Ráno a k večeru slabší vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do dvoch a cez deň do päť, ojedinele, najmä pri búrkach, okolo 10 milimetrov.
Tlaková tendencia: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 18 až 14 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 14 až 9 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 9 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 18 až 14 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 14 až 9 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 9 až 0 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ