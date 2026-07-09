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Štvrtok bude zamračený, v Tatrách môže snežiť

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov C.

Autor TASR
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Bratislava 9. júla (TASR) - Malá, miestami, najmä na severe a východe, zväčšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie.

Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov C.

Prevažne severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Ráno a k večeru slabší vietor.

Predpokladané množstvo zrážok: V noci do dvoch a cez deň do päť, ojedinele, najmä pri búrkach, okolo 10 milimetrov.

Tlaková tendencia: Ustálený stav.







Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 18 až 14 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 14 až 9 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 9 až 0 stupňov Celzia.










Zdroj: SHMÚ
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