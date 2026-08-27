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Štvrtok má byť jasný, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 26. augusta (TASR) - Jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, výnimočne búrky.

Autor TASR
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Bratislava 27. augusta (TASR) - Jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, výnimočne búrky.

Najnižšia nočná teplota 18 až 12, v údoliach miestami 12 až 6 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 22 až 27, v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 27 až 31 stupňov C.

Prevažne východný, na východe prevažne severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 24 až 17 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 13 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 7 stupňov Celzia.



Zdroj: SHMÚ
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