Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
Štvrtok má byť jasný, slnečný a teplý

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Zrána ojedinele hmla. Cez deň veľmi teplo.

Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Jasno až polojasno, v noci miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Zrána ojedinele hmla. Cez deň veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami okolo -2 stupne C.

Najvyššia denná teplota 12 až 17, na severe lokálne okolo 10 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň na juhozápade a východe miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 11 až 7 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -3 stupne Celzia.






Zdroj: SHMÚ
