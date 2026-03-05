< sekcia Import
Štvrtok má byť jasný, slnečný a teplý
Zrána ojedinele hmla. Cez deň veľmi teplo.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Jasno až polojasno, v noci miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Zrána ojedinele hmla. Cez deň veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami okolo -2 stupne C.
Najvyššia denná teplota 12 až 17, na severe lokálne okolo 10 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň na juhozápade a východe miestami severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 11 až 7 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -3 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ