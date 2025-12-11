< sekcia Import
Štvrtok má byť oblačný
Teploty 5 až 10 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. decembra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 5 až 10 stupňov C.
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 7 až 10 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 7 až 10 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.
Počasie na horách
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk