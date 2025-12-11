Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok má byť oblačný

Na snímke Vysoké Tatry zakryté oblačnosťou pri Poprade 18. októbra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Teploty 5 až 10 stupňov C.

Bratislava 11. decembra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 5 až 10 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 7 až 10 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.


Počasie na horách


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 6 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 3 stupne Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.


zdroj: meteo.sk
