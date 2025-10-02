Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025Meniny má Levoslav
Štvrtok má byť slnečný, pozor si ale dajte na hmlu

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - František Iván

Teploty 9 až 14 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Slnečno, miestami hmla. Teploty 9 až 14 stupňov C.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 11 až 14 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov C.



Počasie na horách


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 4 stupne C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 0 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
.

