Štyria neobyčajní priatelia, stratená zásielka a akosi priveľa vrážd

O autorovi

Bratislava 30. apríla (OTS) - Pokojné a pomalé dni, dobrá káva, zaujímavé knihy... To všetko môže evokovať život seniorov. Sedemdesiatnici v kniháchsa však stretávajú s niečím, čo by si nikto na dôchodku neprial. A to sú kriminálnici a vraždy.Séria kníh britského autora s názvom Štvrtkový klub detektívov sa rozšírila už o štvrtú knihu Kým zomrie posledný diabol , ktorá práve teraz vychádza v slovenčine v preklade Tamary Chovanovej s oriezkou s motívom líšky. V seniorskom mestečku Cooper Chase sa Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim už stretli s rôznymi formami zločinu. Ich dôvtip, životné skúsenosti, logické a bystré myslenie sú zárukou, že v amatérskom klube detektívov dokážu vyriešiť ďalší prípad. Tentoraz štvoricu zaskočí smutná správa – niekto zabil ich priateľa, obchodníka so starožitnosťami. Pri vyšetrovaní sa zistí, že starožitník deň po Vianociach dostal tajomnú truhlicu, no tá sa po jeho smrti stratila. Čo obsahuje záhadný predmet? Prečo pribúdajú ďalšie obete? Ide o falšovateľov umenia alebo dokonca o drogový gang? Odpovede na tieto otázky ponúka ďalšia Osmanova kniha plná suchého anglického humoru, skvelých dialógov v podaní pragmatických seniorov a napínavých situácií, keď ide o život.Titul Kým zomrie posledný diabol je skvelou voľbou pre všetkých milovníkov takzvaného „cosy crime“ žánru. V rozhovore pre SME Magazín o knihách okrem inéhopovedal:je obdivovateľ štýlu písania Agathy Chistie.Pracuje ako televízny producent a moderátor. Jeho knižná séria Štvrtkový klub detektívov patrí v Británii medzi bestsellery a neustále sa dostáva do priazne novým čitateľom. Autor žije v Londýne s manželkou a mačkou Liesl.Debutoval románom Štvrtkový klub detektívov (SLOVART, 2021), kniha zabodovala vo všetkých knižných rebríčkoch a krátko po vydaní sa stala absolútnym bestsellerom. Nasledovali ďalšie časti série o amatérskych detektívoch Dva razy mŕtvy (SLOVART, 2022) a Nepresná muška (SLOVART, 2023).