Subvariant koronavírusu XBB.1.5 tvorí v USA polovicu nových prípadov

Washington 20. januára (TASR) - Takmer polovicu nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojených štátoch tvorí nový koronavírusový subvariant XBB.1.5. V piatok to ukázali dáta amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



CDC odhaduje, že subvariant XBB.1.5 predstavuje počas tohto týždňa (do 21. januára) zatiaľ 49,1 percenta nových prípadov, pričom týždeň predtým tvoril 37,2 percenta prípadov.



Subvariant XBB.1.5 bol prvýkrát zaznamenaný vlani v októbri a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno upozornila, že je doposiaľ najinfekčnejšou formou variantu omikron.



Odborníci tvrdia, že posilňujúca dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dokáže u zaočkovaného človeka zabrániť prepuknutiu vážnejších symptómov ochorenia, hospitalizácii, či smrti.