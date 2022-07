Sucho pretrváva, zhoršujúca sa situácia zrejme bude pokračovať

Bratislava 22. júla (TASR) - Hydrologické sucho na Slovensku pretrváva, odráža sa to aj na stave hladín vodných tokov i na výdatnosti prameňov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Vzhľadom na predpovede počasia očakáva, že aktuálna zhoršujúca sa situácia bude pokračovať.



"Dlhotrvajúci výrazný zrážkový deficit s prevládajúcim horúcim počasím spôsobili na mnohých, a to aj na pomerne veľkých tokoch zníženie vodných stavov a prietokov. Prvé týždne tohtoročného leta sú poznačené malými vodnosťami vo väčšine našich povodí. Uvedený deficit sa prejavil aj na stave hladín a výdatnosti prameňov," uviedol SHMÚ.



Alarmujúca situácia je podľa slov SHMÚ napríklad v povodí Ipľa, kde zaznamenáva na väčšine sledovaných vodomerných profilov hodnoty prietokov blížiace sa dlhodobým minimám. Meteorológovia poukázali aj na vyschnutie rieky Bodva. Aktuálny stav povrchových vôd v povodí Bodvy označil SHMÚ za kritický.



Vysvetlil, že na zvrátenie tohto stavu sú potrebné predovšetkým zrážky ako jediný zdroj našich vôd, a to nielen výdatné, ale najmä dlhotrvajúce.