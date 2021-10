Súd v Prievidzi vzal do väzby policajta, ktorý sa mal vyhrážať žene

Prievidza 26. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) Prievidza vzal do väzby príslušníka Policajného zboru (PZ), ktorý je obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania. Toho sa mal dopustiť voči svojej manželke. Väzbu bude obvinený vykonávať v Ústave na výkon väzby Ilava. Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, obvinený proti nemu podal sťažnosť. TASR o tom v utorok informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



"Podľa obvinenia sa od septembra tohto roka obvinený voči manželke správal agresívne, vulgárne jej nadával, fyzicky ju napádal. Jeho konanie sa vystupňovalo po hádke, keď mu manželka odmietala vydať kľúče od motorového vozidla, ktoré chcel šoférovať pod vplyvom alkoholu," opísal Tarabus. Muž sa mal na ženu zahnať kovovým kutáčom, chytiť ju za vlasy a pod krkom a vyhrážať sa jej, že jej zatne sekeru do hlavy.



Poškodenej muž podľa neho nespôsobil zranenia, ale vzhľadom na stupňujúcu sa agresivitu vplyvom dlhodobého užívania alkoholu a jeho psychiatrické ochorenie, pre ktoré bol viackrát hospitalizovaný, vzbudil u nej dôvodnú obavu o svoj život a zdravie.



"Sudca pre prípravné konanie vypočul obvineného a po oboznámení sa s pripojeným vyšetrovacím spisom dospel k záveru, že obvinený je dôvodne podozrivý, že sa mohol dopustiť trestnej činnosti, pre ktorú mu bolo vznesené obvinenie a existuje obava, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti," doplnil Tarabus.



Obvinený sa k spáchaniu trestnej činnosti podľa neho priznal len čiastočne. Poprel, že by sa manželke vyhrážal zabitím a ohrozoval ju kutáčom, prípadne sekerou. "Obvinený doteraz nebol súdne trestaný a nebol ani postihnutý v priestupkovom konaní. Z listinných podkladov ale vyplýva, že policajti z obvodného oddelenia voči obvinenému v septembri viackrát zasahovali v súvislosti s jeho agresívnym správaním," dodal hovorca.



Sudca pre prípravné konanie skonštatoval, že v prípade ponechania obvineného na slobode existuje reálna hrozba, že tento naplní svoje vyhrážky. Konanie muža je podľa neho v súčasnosti nevyspytateľné a je agresívny.



Štyridsaťročného príslušníka PZ obvinil z prečinu nebezpečného vyhrážania vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby. Zároveň spracoval návrh na väzobné stíhanie muža, o ktorom rozhodol ešte 24. septembra OS Prievidza, uviedla pre TASR Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



"Trestnej činnosti sa muž dopustil v čase služobného voľna a nijako nesúvisí s výkonom jeho povolania. Vzhľadom na okolnosti spáchania skutku a s ohľadom na poškodených nebude Úrad inšpekčnej služby v súčasnosti poskytovať žiadne bližšie informácie," dodala Friese.