Sudca prepustil bratislavských advokátov na slobodu

Pezinok 12. júna (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na vzatie do väzby obvinených bratislavských advokátov Martina R. a Alexandra F. Oboch prepustil zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože prokurátor podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Sudca podľa hovorkyne konštatoval dôvodnosť podozrenia, ale nekonštatoval dôvodnosť väzby.



Peter Erdős, obhajca jedného z advokátov, pre TASR uviedol, že sudca veľmi jasne poukázal na to, že návrh prokurátora je nedôvodný. "Vo svojom návrhu neuviedol žiadne konkrétne skutočnosti, z ktorých by mala vyplývať akákoľvek obava z ovplyvňovania, respektíve marenia vyšetrovania, alebo pokračovania v trestnej činnosti. Zároveň uviedol, že tieto úvahy sú výlučne v rovine hypotetickej a všeobecnej konštatácie," povedal Erdős.



Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby obvinených z dôvodov kolúznej a preventívnej väzby. Dvojicu advokátov zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok (10. 6.). Podľa obhajcov advokátov Mateja Marhavého a Petra Erdősa je dvojica obvinená v jednej trestnej veci. Obvinení sú zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede a prísahy. Obhajcovia podali voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosti. Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey club, ktorý sa odohral v roku 2007.



Martin R. bol donedávna väzobne stíhaný, keď bol v októbri 2019 zadržaný v rámci akcie Apač, zameranej voči zločineckej skupine takáčovcov. Ústavný súd SR v máji nariadil Najvyššiemu súdu (NS) SR, aby Martina R. bezodkladne prepustili z väzby na slobodu. Zdôvodnil to porušením jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť.