Rozsudok v kauze zariadenia Iris by mal súd vyhlásiť 24. augusta

Bratislava 15. augusta (TASR) – Rozsudok v kauze zariadenia pre seniorov Iris v Bratislave by mal súd vyhlásiť 24. augusta. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka.



"Samosudca Mestského súdu Bratislava I odročil hlavné pojednávanie na vyhlásenie rozsudku na štvrtok 24. augusta 2023 na 11.00 h," uviedol Adamčiak.



Ivan B. i spoluobžalovaná Vanessa P. sa mali dopustiť zločinu poškodenia zdravia, Ivan B. aj zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení mali podľa obžaloby klientom indikovať a podávať lieky a liečivá aj napriek tomu, že na to nemali odbornú spôsobilosť. Ivan B. mal takisto kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.



Spoluobžalovaná Vanessa P. urobila v októbri 2019 vyhlásenie o vine. Uviedla, že o podávaní liekov klientom zariadenia rozhodoval Ivan B. napriek tomu, že nie je lekár. Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané a ani hospitalizované. Priznala tiež, že spolu s ďalšími osobami v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol.