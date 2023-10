SÚHRN: Militanti z hnutia Hamas zaútočili na Izrael

PREČÍTAJTE SI AJ: Izraelské zdravotnícke zdroje hovoria už o 300 obetiach útoku

TASR prináša súhrn najdôležitejších sobotných udalostí:



Gaza 7. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu ráno začalo z pásma Gazy vojenskú operáciu proti Izraelu. Na izraelské územie bolo vypálených 5000 rakiet ako začiatok operácie ", uviedol vodca Hamasu Muhammad Dajf.Izraelský minister obrany Joav Galant reagoval mobilizáciou záložníkov a vyhlásil výnimočnú bezpečnostnú situáciu v okruhu do 80 kilometrov od pásma Gazy. Útok Hamasu odsúdila väčšina zahraničných lídrov, podporili ho libanonské hnutie Hizballáh a Irán. Okrem tisícok rakiet vypálených z pásma Gazy prenikli do Izraela skupiny palestínskych teroristov. Na mnohých miestach uniesli civilistov aj vojakov ako rukojemníkov. Neskoro večer izraelský premiér ponúkol opozícii vytvorenie mimoriadnej vlády národnej jednoty. Opoziční lídri o jej podobe s premiérom vyjednávajú.- Hamas odpálil proti Izraelu tisíce rakiet. Na jeho území sa aktivovali výstražné sirény.- Izraelská armáda vyhlásila vojnový stav, minister obrany Joav Gallant nariadil mobilizáciu záložníkov a vyhlásil výnimočnú bezpečnostnú situáciu v susedstve pásma Gazy.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že krajina je vo vojne a nariadil odvetné údery.- Útoky hnutia Hamas odsúdili predstavitelia Slovenska a EÚ. Podobne reagovali aj americký prezident, vlády v Česku, Británii, Taliansku, na Ukrajine, vo Francúzsku, Španielsku či Holandsku.- V Izraeli na sobotu pripadá sviatok Radosť z Tóry (Simchat Tóra), zdravotníci poobede začali informovať o prvých desiatkach obetí a zranených.- Pentagon potvrdil "" záväzok Spojených štátov voči právu Izraela brániť sa. Sľúbil, že zabezpečí Izraelu to, čo potrebuje na svoju obranu a ochranu civilistov pred nerozlišujúcim násilím a terorizmom.- Brazília ako predsedajúca krajina v Bezpečnostnej rade OSN oznámila, že zvolá mimoriadne zasadnutie tohto orgánu, aby sa zaoberal eskaláciou násilia v Izraeli a pásme Gazy. Zároveň vyzvala na zdržanlivosť.- Hovorca izraelských obranných síl (IDF) potvrdil, že militanti Hamasu v Pásme Gazy držia izraelskýchako rukojemníkov. Hamas oznámil, že má 53- Izraelské bojové lietadlá zasiahli v Gaze tri viacpodlažné budovy, ktoré sa zrútili. Hamas zámerne umiestňuje svoje vojenské prostriedky do civilných budov v pásme Gazy, uviedla izraelská armáda.- Izrael prikázal štátnej elektrárenskej spoločnosti, aby zastavila dodávky do pásma Gazy.- Počet obetí konfliktu s Izraelom v Gaze stúpol na 232, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva, zranenia utrpelo najmenej 1790 ľudí.- Izraelských obetí po masívnom útoku Hamasu je najmenej 250, ďalších asi 900 je zranených, uviedli izraelské médiá s odvolaním sa na zdravotníckych predstaviteľov.- Hlavný hovorca izraelskej armády Daniel Hagari potvrdil, že militanti Hamasu zadržali ako rukojemníkov civilistov aj vojakov v dvoch mestách - Ofakim a Beeri.- Večer boje medzi izraelskými vojakmi a palestínskymi militantmi pokračovali podľa armády na "Teroristi prišli "do Izraela z mora, zo zeme a zo vzduchu," povedal hovorca armády Richard Hecht.- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval opozičných lídrov Jaira Lapida a Bennyho Ganca, aby spoločne vytvorili mimoriadnu vládu národnej jednoty. Verejnoprávna televízia Kan uviedla, že Lapid a Gantz s Netanjahuom večer rokovali o vzniku takejto vlády.- Letecké spoločnosti v reakcii na útok Hamasu prerušili cez víkend letecké linky na letisko Ben Guriona v Tel Avive.