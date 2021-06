ŠÚKL: Nie všetky lieky sú vhodné aj pre detských pacientov

Bratislava 2. júna (TASR) - Nie všetky lieky, ktoré sú určené pre dospelých pacientov, môžu užívať aj deti, a to ani v prípade, ak sa im dávka lieku zmenší. Ako na sociálnej sieti pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), lekár pri predpisovaní lieku musí brať do úvahy, ako liek v tele pôsobí.



"Detskí pacienti by napríklad nemali užívať lieky, ktoré ovplyvňujú vývin kostry, mozgu, obličiek, či iných dôležitých orgánov. Dieťa takisto nemusí mať dostatočne vyvinuté orgány, ktoré zodpovedajú za spracovanie lieku v tele, či za jeho vylúčenie," zdôraznil ústav.



Za dôležité považuje to, aby sa dospelí pri podávaní lieku deťom vždy riadili pokynmi lekára. Ak ide o voľnopredajný liek, obrátiť sa možno na lekárnika. Informácia o tom, či je liek pre detského pacienta vhodný, sa nachádza aj v písomnej informácii pre používateľa. Uvádza sa v nej, od akého veku, prípadne hmotnosti, sa môže podať. Spravidla je potrebné, v závislosti od veku či hmotnosti, vypočítať aj dávku lieku, pripomína ŠÚKL.



Z voľnopredajných liekov sa detským dospievajúcim podľa ústavu nemajú podávať niektoré druhy analgetík či antipyretík. Pri pochybnostiach sa majú rodičia obrátiť na svojho lekára či lekárnika. "Dieťaťu treba podávať len liek, ktorý je vhodný pri jeho veku a štádiu vývoja, respektíve taký, ktorý mu predpísal lekár," uzavrel štátny ústav.