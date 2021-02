ŠÚKL v tomto roku zatiaľ vydal 19 stanovísk k liekom s ivermektínom

Bratislava 11. februára (TASR) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal v tomto roku zatiaľ 27 stanovísk k liekom, z toho 19 sa týkalo liekov s obsahom účinnej látky ivermektín. Pre TASR to uviedla hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková, pričom vysvetlila, že pri dovoze liekov z tretích krajín si u nich colníci zvyčajne overujú informácie o liekoch.



V prípade, že sa na ústav pre kontrolu liečiv obrátia, colnici vydá záväzné stanovisko k obsahu, prípadne charakteru zásielky, ako aj informáciu o tom, či ide o subjekt, ktorý má povolenie na zaobchádzanie s liekmi, a teda o povolený dovoz. "ŠÚKL nevydáva samotné rozhodnutie o zadržaní lieku. Podmienky neprepustenia, respektíve tzv. zhabania upravuje colný zákon," vysvetlila hovorkyňa s tým, že v súlade so zákonom sa ústav riadi tým, či má daný subjekt povolenie a či ide o registrovaný liek, respektíve neregistrovaný liek povolený Ministerstvom zdravotníctva SR, ako je to v prípade ivermektínu. Štátny ústav nemá kompetenciu umožniť voľný dovoz neregistrovaných liekov fyzickým osobám.



Ako ďalej Jurkemíková informovala, pri objednávaní liekov fyzickými osobami z neoverených zdrojov, najmä z tretích krajín, je veľmi vysoké riziko, že daný prípravok neobsahuje deklarované liečivo alebo obsahuje úplne iné liečivo či rôzne iné látky. Podľa Jurkemíkovej sa to preukázalo aj pri mnohých laboratórnych analýzach takýchto prípravkov. Ústav pripomína, že občania sa pri užití lieku z neoverených zdrojov vystavujú vysokému zdravotnému riziku.



"Hlavnou úlohou štátneho ústavu je dohliadať na to, aby sa k občanom dostali len lieky, ktoré spĺňajú vysoké nároky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu. V prípade, že má ŠÚKL akékoľvek pochybnosti o liekoch, ktoré sa majú na slovenský trh dostať, je našou povinnosťou ich nevpustiť, prípadne následne z trhu stiahnuť," prízvukovala hovorkyňa.



Štátny ústav podľa hovorkyne vydáva priemerne asi päť stanovísk za mesiac pre potreby colnej správy. V niektorých prípadoch ide o zásielky spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie na zaobchádzanie s liekmi. V takom prípade sú zásielky uvoľnené, týchto prípadov je však menšina, približne desať percent.



Štandardne ide najmä o lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie, hormonálne lieky, lieky na chudnutie, prípravky s obsahom látok s anabolickým účinkom, lieky na hypertenziu, analgetiká, lieky s nootropným účinkom a iné. S liekmi na onkologické ochorenia či AIDS sa ústav stretáva len veľmi sporadicky. Jurkemíková dodala, že vo väčšine prípadov ide o nepovolený dovoz pre fyzické osoby.