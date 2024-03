Poisťovňa Dôvera uzavrela vlaňajšok so ziskom 19,955 milióna eur

Bratislava 28. marca (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera uzavrela vlaňajšok so ziskom 19,955 milióna eur. Čiastku 3,990 milióna eur presunie do rezervného fondu. Zvyšná suma, 15,964 milióna eur, pôjde do nerozdeleného zisku minulých rokov. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



"Akcionár Dôvery zároveň rozhodol o vyplatení dividendy z nerozdeleného zisku za rok 2016 a časti nerozdeleného zisku dosiahnutého v roku 2018 v celkovej výške 19,955 milióna eur," priblížil.



Zdravotná poisťovňa priblížila, že minuloročný zisk predstavuje 0,76 percenta z predpísaného poistného. "Maximálna výška zisku z verejného zdravotného poistenia pre zdravotné poisťovne je obmedzená na jedno percento z poistného," podotkla v stanovisku.



Dôvera poukázala na to, že svojim poistencom vlani zabezpečila neodkladnú aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Za poskytnutú starostlivosť podľa svojho stanoviska uhradila o 60 miliónov eur viac, ako boli stanovené minimálne sumy platnou legislatívou. Investovala tiež 5,6 milióna eur do vývoja telemedicínskych služieb.