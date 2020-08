SULÍK: Bolo by veľkou chybou znovu zavrieť obchody a reštaurácie

Bratislava 25. augusta (Teraz.sk) – Aj keď počty Slovákov nakazených novým koronavírusom začali v dôsledku importu ochorenia zo zahraničia opäť stúpať, minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už neočakáva také zníženie mobility občanov, aké sme zažili na jar. „Bola by veľká chyba znovu zavrieť všetky obchody a reštaurácie,“ povedal Sulík v diskusii na Tablet.tv.



Ak však firmy nechcú riskovať, že budú celé oddelenia dávané do karantény, mali by podľa Sulíka zvýšiť dôraz na hygienické opatrenia. „To, čo sa najviac osvedčilo, je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a držanie dvojmetrového odstupu. Možno ešte meranie teploty,“ povedal.



Osobne by privítal aj intenzívnejšie testovanie ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú zo zahraničia. „Toto je ale môj osobný názor, máme tu Pandemickú komisiu, ktorá to má v náplni práce a určite niečo rozumné vymyslí,“ konštatoval.







Aj keď žiadosti podnikateľov o preplatenie časti nájomného za mesiace, kedy boli ich prevádzky povinne zatvorené postupne pribúdajú, podľa Sulíka ani zďaleka nedosiahnu sumu 200 miliónov eur, ktorá je na túto pomoc vyčlenená. „Som prekvapený, že bolo sprocesovaných len 3.500 žiadostí, dokopy prišlo takmer 10.000 žiadostí. Ale treba splniť určité podmienky, ktoré sme si nevymysleli my. Európska komisia nám stanovila tzv. schému. Zatiaľ nie všetci tie podmienky všetky splnili, napríklad sa tam vyžaduje elektronický podpis nájomcu aj prenajímateľa,“ upozornil Sulík.



Peniaze, ktoré sa na tento účel nevyčerpajú, bude podľa ministra hospodárstva možné využiť na iný druh pomoci. „Zvyšok z tejto sumy určenej na nájmy môžeme použiť na pomoc umelcom alebo profesionálnym športovcom,“ uviedol s tým, že aj tieto skupiny občanov po určitú dobu nemohli vykonávať činnosť, ktorá ich živí.





Podnikateľské "kilečko"

Prvých 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. podnikateľské „kilečko“ presadilo ministerstvo hospodárstva už začiatkom leta. Na jeseň chce predstaviť ďalšiu sériu opatrení. „Ešte týždeň, do 31. augusta, zbierame podnety od firiem. Potom ich vyhodnotíme, budeme ich prezentovať a pôjdeme s nimi na Koaličnú radu. Opäť to bude veľké množstvo drobných opatrení. Lebo ak sa zamyslíme nad tým, ako sa podnikateľské prostredie posledných 12 rokov zhoršovalo, to tiež neboli veľké skoky, ale drobnosti. My teraz musíme ísť opačným smerom. Áno, sú to drobnosti, ale v celku to bude pôsobiť výrazne na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ak prvý balík obsahoval 114 opatrení, mám ambíciu, aby ich druhý obsahoval cez dvesto,“ povedal Sulík.





Oddelenie cirkví od štátu

Poslanec SaS Miroslav Žiak vyzval na celospoločenskú diskusiu o téme oddelenia cirkví od štátu. Sulík túto tému považuje za legitímnu. „Posledné týždne bola debata o osobných slobodách a najmä o interrupciách žien veľmi intenzívna a z nášho pohľadu veľmi jednostranná. Preto sme zvážili, že by sme sa mohli baviť aj o ďalších témach a riešiť ich naraz. A presne takto treba chápať aj vystúpenie nášho poslanca Miroslava Žiaka,“ konštatoval Sulík.