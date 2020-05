SULÍK O KORONAKRÍZE: Buď chceme byť za pekných, alebo pomôcť ekonomike

Ekonomická kríza ako úder handrou

Pomoc nájomcom a cestovným kanceláriám

Otázka pre Richarda Sulíka

Po návšteve Technickej univerzity v Košiciach ste navrhli, aby tam vzniklo výskumné vodíkové centrum. Prečo?

-Myslím si, že vláda by mala napríklad viac podporovať výskum využitia vodíka, Slovensko je v ňom prekvapivo ďaleko. Sme najväčšia autovýrobňa na svete, nikde inde sa v pomere k počtu obyvateľov nevyrobí toľko áut ako u nás. A v súvislosti s rozvojom elektromobility treba povedať, že uchovávanie elektriny v batériách nie je tá správna budúcnosť. Auto by naďalej poháňal elektromotor, ale elektrická energia nebude pochádzať z baterky, bude sa vyrábať spaľovaním vodíka.-



Zákaz nedeľného predaja a spolupráca s premiérom

Bratislava 28. mája (Teraz.sk) – O tom, či sa ekonomika bude po strmom páde v dôsledku koronakrízy zotavovať podobne rýchlo ako klesala, alebo omnoho pomalším tempom, rozhodnú podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) aj kroky vlády na jej podporu.povedal Sulík v diskusii na Tablet.tv.Z devätnástich navrhovaných opatrení je podľa neho približne polovica orientovaná na zlepšenie podnikateľského prostredia a polovica sú strategické opatrenia.odpovedal Sulík na otázku, či sa opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia nemôžu dostať do rozporu so sociálnou politikou niektorého z koaličných partnerov.Napríklad pružnejší Zákonník práce by uľahčil situáciu podnikateľom, ale pre zamestnancov to mohlo znamenať, že ich bude jednoduchšie prepustiť z práce.argumentuje Sulík. Dodáva, že do roku 1989 komunisti tvrdili, že robia sociálnu politiku, ale západný životný štandard bol pre našich ľudí iba nedosiahnuteľným snom.Aktuálna kríza je podľa neho veľmi hlboká a jej následky teraz ešte len začíname pociťovať.povedal.dodal Sulík.Na otázku, či by namiesto adresných opatrení, ktoré sú logicky pomalšie, nemala vláda pristúpiť k, teda plošnému uvoľňovaniu peňazí medzi ľudí, Sulík odpovedal, že v tejto otázke by bol radšej opatrný.zhrnul.povedal Sulík.Ministerstvo podľa neho rieši situáciu všeobecne platnými opatreniami, aj ad hoc krokmi na pomoc najviac ohrozeným skupinám podnikateľov.Na ministerstvo sa napríklad obrátili výstavárenské firmy, ktoré kvôli koronakríze nesmeli realizovať výstavy. Podľa Sulíka môžu využiť všeobecne platné opatrenia, môžu získať určitú podporu na základe preukázania zníženia obratu a ak nechali zamestnancov doma, nárok na pomoc majú aj tí.poznamenal Sulík.Pre nájomcov totiž ministerstvo hospodárstva pripravilo novelu zákona, ktorá štátu umožní preplatiť za čas, kedy boli priestory povinne uzavreté, časť nájmu.povedal Sulík s tým, že tento mechanizmus predrokovali so zúčastnenými stranami, vrátane veľkých prenajímateľov obchodných priestorov.tvrdí.zhrnul Sulík.Cestovné kancelárie zasa dostanú možnosť realizovať predané zájazdy v náhradných termínoch až do konca augusta budúceho roka, v tomto roku budú musieť peniaze vracať len ohrozeným skupinám, napríklad ľuďom, ktorí aktuálne prišli o prácu.pripomenul minister hospodárstva.Hoci sa v politických kuloároch začína hovoriť o možnom predĺžení zákazu nedeľného predaja aj po skončení koronakrízy, SaS podľa Sulíka urobí všetko preto, aby takúto zmenu v koalícii zablokovala.pripomenul.Koaličná zmluva podľa neho dáva SaS možnosť vzniesť voči takejto zmene zásadnú výhradu. Poznámka Borisa Kollára (Sme rodina), podľa ktorého by za určitých okolností bolo možné tento mechanizmus obísť, bola podľa Sulíka nedorozumením.povedal.Ešte pred voľbami v roku 2016 Richard Sulík aj v kuloároch označoval Igora Matoviča za partnera, s ktorým by chcel ísť do vlády. Na otázku, ako hodnotí ich spoluprácu potom, čo sa táto vízia po štyroch rokoch realizovala, odpovedal, že je dostatočne dobrá na to, aby v nej mohli pokračovať.uzavrel Sulík.