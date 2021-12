SULÍK: Zatiaľ by som kvôli omikronu paniku nerobil

Bratislava 19. decembra (Teraz.sk) – Aktuálne počty pacientov s covidom 19 v nemocniciach klesajú, preto je namieste uvoľňovanie opatrení, prípadne dokonca návrat k covid automatu. Ak sa v dôsledku nástupu nového variantu koronavírusu omikron začne situácia zhoršovať, vláda je schopná na to flexibilne a rýchlo reagovať. V diskusii na TASR TV to povedal minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík.konštatoval. Pandemická situácia sa podľa neho veľmi rýchlo mení a ťažko sa dajú plánovať presné kroky na dlhý čas vopred.tvrdí Sulík.Zatiaľ podľa neho vieme, že omikron je vysoko nákazlivý, nie sú však k dispozícii dáta o tom, aký podiel z nakazených reálne končí v nemocniciach.konštatuje Sulík.upozorňuje. Dodáva, že priame platby seniorom vo výške 200 a 300 eur považuje za lepšie riešenie, ako pôvodný návrh 500 eurových poukážok na gastro služby, ale ani s touto formou finančnej motivácie nie je úplne stotožnený.povedal Sulík.Poukážkový systém by však bol podľa neho v praxi ťažko realizovateľný a okrem toho sa naň mala vyčleniť príliš vysoká suma.konštatoval minister hospodárstva.Gastro sektoru by podľa Sulíka viac pomohlo zníženie DPH na päť percent, prípadne schválenie odškodňovacieho zákona, ako poukážky od seniorov. Dodal, že rezort hospodárstva od piatka 17. decembra opätovne spúšťa preplácanie časti nájmov za povinne zatvorené prevádzky.povedal Sulík.Pripomenul, že aktuálne sa podarilo znovu otvoriť obchody aj služby a privítal by, ak by sa od celoštátnych opatrení opäť prešlo k regionálnym.vyhlásil Sulík.Za výrazne deficitný vo vzťahu k štátnemu rozpočtu považuje Sulík návrh daňovej reformy ministerstva financií.povedal.Slobodu a solidaritu považuje za jeden z najvýraznejších motorov vládnych reforiem, zakotvených v Programovom vyhlásení vlády. Naopak, schválenie zdravotníckej reformy a reformy národných parkov bez hlasov hnutia Sme rodina považuje za signál, že sa toto hnutie s reformami stotožniť nevie.povedal Sulík s tým, že jeho strana by podporovala vládu Eduarda Hegera aj vtedy, ak by bola v parlamente len v mierne väčšinovom, prípadne dokonca menšinovom postavení.uzavrel Sulík.