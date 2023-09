SULÍK: Parlament bol chaotický kvôli množstvu neskúsených poslancov

Bratislava 5. septembra (Teraz.sk) – Aktuálne volebné obdobie bolo nadštandardne chaotické kvôli veľkému množstvu nových a neskúsených poslancov v parlamente a úplnej absencii straníckej disciplíny. V TASR TV to povedal predseda SaS Richard Sulík.Z neobvykle vysokého množstva skrátených legislatívnych konaní v tomto volebnom období idú podľa neho mnohé na vrub improvizácií Igora Matoviča a na zníženie ich počtu v budúcnosti bude potrebné mať uvedomelejší parlament.tvrdí Sulík.“ pripomenul Sulík.Z parlamentu sa podľa neho úplne vytratila stranícka disciplína, v dôsledku čoho sa hlasovania stávali nepredvídateľnými. Podľa Sulíka by vývoj v parlamente v tomto volebnom období mohol byť mementom pre tých, ktorí lobujú za zmenu volebného systému, aby do Národnej rady mohli osobnosti kandidovať aj samostatne.konštatoval.Sulík dúfa, že parlament po nadchádzajúcich voľbách bude v porovnaní s dnešným zrelší a skúsenejší.povedal.SaS chce podľa neho v novom parlamente predložiť návrh legislatívnej zmeny, podľa ktorej by už skrátené legislatívne konanie bolo možné len po odsúhlasení ústavnou väčšinou poslancov. Predpokladá, že v odôvodnených a výnimočných prípadoch takýto návrh podporí aj opozícia a pre ostatné prípady je štandardný legislatívny proces vhodnejší.tvrdí Sulík.Veľmi vážne korekcie by podľa neho potreboval vývoj slovenskej ekonomiky.pripomenul Sulík. Pri konsolidácii verejných financií by znižovanie štrukturálneho deficitu o pol percenta ročne chcel doplniť ďalšími úsporami na bežných výdavkoch. Za kľúčový faktor však považuje oživenie hospodárskeho rastu.povedal Sulík.SaS má podľa neho pripravených takmer sto opatrení na oživenie ekonomického rastu, okrem iného chce napríklad znovu oživiť koncept rovnej dane.Dohodu premiéra Ódora so samosprávami o vyplatení polovice z pôvodne prisľúbených 108 miliónov eur na kompenzácie rastúcich cien elektriny, považuje Sulík za rozumnú.tvrdí.uzatvára Sulík.