SULÍK: Problémom koalície bol chaotický Matovič a opozičný Kollár

Bratislava 1. augusta (Teraz.sk) – Skutočným problémom vládnej koalície v tomto volebnom období bolo chaotické a nevypočitateľné líderstvo Igora Matoviča (OĽANO a priatelia) a opozičné postoje hnutia Sme rodina, určite nie politika SaS. V reakcii na vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša, to v TASR TV povedal predseda SaS Richard Sulík.Šipoš 26. júla v TASR TV uviedol, že hlavnú zodpovednosť za postupný rozpad vládnej koalície niesolRichard Sulík, ktorý koalíciu zvnútra rozkladal prakticky od začiatku volebného obdobia.tvrdí Sulík. Podľa jeho štatistiky pri hlasovaniach v parlamente koaličnú zmluvu najčastejšie porušilo hnutie Sme rodina a po ňom hnutie OĽANO.vyhlásil Sulík.Dodal, že SaS sa po celý čas snažila plniť dohody a držať dané slovo, nemohla sa však rovnako spoľahnúť na koaličných partnerov.vyhlásil Sulík.Podľa predsedu SaS líder OĽANO de facto riadil aj nasledujúci kabinet Eduarda Hegera.tvrdí Sulík.SaS podľa neho nechcela niesť zodpovednosť za nesprávne manažérske rozhodnutia, aké napríklad viedli ku kríze v rezorte zdravotníctva v čase výpovedí lekárov.povedal Sulík.Napriek tomu podľa Sulíka k pádu vlády vôbec nemuselo prísť.zhrnul Sulík.SaS ako jedna z mála parlamentných strán hlasovala za vyjadrenie dôvery aktuálnej úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Ak by vláda navrhla vecné riešenie napríklad aktuálneho problému s výpoveďami pediatrov a potrebovala by na to presadiť v parlamente legislatívne zmeny, SaS by zvážila svoju podporu.povedal Sulík.Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej odobrať poverenie jednému z jej členov, exministrovi vnútra Ivanovi Šimkovi, považuje Sulík za politickú chybu.konštatuje s tým, že detaily celého sporu nepozná, ale z hľadiska logiky riadenia rezortu postup prezidentky nebol správny.Aj keď vláda Ľudovíta Ódora zvýšila tempo dočerpávania eurofondov, Richard Sulík očakáva na konci roka vysoký prepad nevyčerpaných prostriedkov.konštatuje Sulík. Jeho strana chce do budúceho volebného obdobia presadzovať prideľovanie eurofondov automaticky na základe nárokovateľnosti.tvrdí.SaS tiež pripravila dokument s názvom, v ktorom je vymenovaných 70 opatrení pre zabezpečenie energie na najbližšie desaťročia, od prečerpávacích elektrární až po nový zdroj jadrovej energie. Ak by sa SaS stala súčasťou budúcej vlády, chce o tomto dokumente rokovať so všetkými parlamentnými stranami vrátane opozičných. Ak by sa podarilo dosiahnuť konsenzus, bol by podľa Sulíka zárukou toho, že sa energetická koncepcia bude napĺňať v dlhoročnom rámci bez ohľadu na to, ktoré strany budú aktuálne vo vláde.